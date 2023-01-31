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世足賽／坦言後悔對荷蘭慶祝動作 梅西：一時衝動發生

記者劉肇育／即時報導
對荷蘭之戰做出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，梅西坦言對這不適當的慶祝動作感到後悔。（歐新社）
對荷蘭之戰做出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，梅西坦言對這不適當的慶祝動作感到後悔。（歐新社）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）去年率領阿根廷奪下隊史第3座世界盃足球賽冠軍，不過他與國家隊的隊友引發些許爭議，梅西30日直言，對荷蘭之戰做出不適當的慶祝動作感到後悔。

阿根廷在去年世足賽8強賽與荷蘭交鋒，雙方整場比賽一路拉鋸，直到PK大戰才分出勝負，梅西在比賽中抄刀12碼球進球後，跑到荷蘭教練團面前做出雙手放在耳朵旁邊的慶祝手勢，一度引發批評，梅西賽後也解釋一切都是針對荷蘭教頭范加爾（Louis van Gaal）賽前對阿根廷不尊重的評論。

不過近日接受巴黎媒體訪問時，梅西坦言對自己的慶祝動作感到後悔，「我知道范加爾說了些什麼，但進球慶祝只是一時衝動發生，不喜歡自己所做，也不喜歡之後衍生的事情，這都是在情緒高漲的時刻發生，一切來得很快。」

儘管阿根廷奪冠之路也引發了一些爭議，梅西直言去年世足賽對於他生涯來說意義非凡，「如果要選擇一個時刻，肯定就是那一刻，我在國家隊取得一直夢想的一切，開始踢球時從未想過這一切會發生在我的身上，已經不能再要求更多了。」

不過要說有什麼遺憾，梅西認為就是不能在已逝的阿根廷足球巨星馬拉度納（Diego Maradona）面前高舉冠軍獎盃，「希望馬拉度納能親手將獎盃交給我，或至少能看著這一切，看到阿根廷再次成為世界冠軍，他是多麽渴望這件事，也多麼愛著國家隊，但我知道他在天上看著這件事，並給我力量。」

梅西 足球 世界盃

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