足球／C羅加盟前2戰未進球 還遭球迷高呼「梅西」干擾

C羅在艾納斯隊第二場出賽仍是未進球。（路透）

葡萄牙足球巨星C羅納度 （Cristiano Ronaldo）在本周於沙烏地阿拉伯聯賽登場後，26日進行了加盟艾納斯的第二場賽事，不過依舊未有進球記錄，最終艾納斯也在沙國超級盃 4強賽中以1：3不敵伊蒂哈德，無緣晉級決賽，也是C羅加盟沙國聯賽後吞下的首場敗仗。

C羅今年以天價合約加盟沙國聯賽艾納斯後，一舉一動也成為各界關注焦點，尤其在近日還傳出他獲贈了一只價值約63萬英鎊的豪表，以表達對於他來到沙國的歡迎之意。

不過相較於場外光鮮亮麗的生活，C羅在場上似乎仍在適應沙國聯賽與新東家艾納斯的節奏，在首場比賽4次射門、0射正後，今天的第二場比賽C羅依舊未有進球記錄，甚至還在比賽中遭到對手的暴力鏟球，一度重摔在地，並將在賽後接受檢查。

而今天對手伊蒂哈德球迷也沒有輕易放過C羅，在比賽過程中就數次拍到場邊球迷高呼「梅西 （Lionel Messi）」名字的畫面，希望藉此影響C羅。

最終艾納斯也在這場超級盃4強賽中以1：3不敵伊蒂哈德，全隊僅有塔利斯卡（Anderson Talisca）在第67分鐘踢進一球，艾納斯也在4強止步，而C羅下一場比賽將是2月3日晚間在沙國聯賽出戰艾法特。