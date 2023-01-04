足球／「森巴足球」繼承人 內馬爾未出席比利葬禮挨轟

巴西世足國家隊隊長內馬爾。(路透)

巴西 球王比利 （Pele）上周病逝、享壽82歲，他的葬禮在巴西桑托斯舉行，新上任的巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、國際足球 總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）都到場致哀，但去年世界盃足球賽追平比利國家隊進球紀錄的巴西球星內馬爾（Neymar）卻不見身影，引發輿論抨擊。

比利因為結腸癌引發多重器官衰竭過世，在他的足球生涯起點桑托斯舉行葬禮，魯拉和第一夫人荷珊潔拉到場致哀，魯拉受訪時以「一位特別的人」形容比利，認為這位傳奇球星的輝煌生涯，已沒人能與他相提並論。

英凡提諾日前公開表示，希望各國都有一座以比利命名球場，這位國際足壇最高領導人說：「我帶著很多情緒與悲傷前來這裡，但同時也帶著微笑，因為比利給了我們更多笑容，作為國際足總的代表，我要向『國王』致敬，也希望全球能夠為他默哀一分鐘。」

彌撒儀式以及葬禮周邊，掛滿比利的10號球衣和世界各地球星、民眾送來的花束，會場也播放紀念比利的歌曲，不過包括內馬爾、「外星人」羅納度等巴西隊史重量級球星都未在葬禮現身，其中被視為比利「森巴足球」繼承人的內馬爾，由父親代表到場。

對於內馬爾未能親自到場，引發輿論反彈，內馬爾的父親出面緩頰表示，兒子確實因為備戰賽事無法到場。