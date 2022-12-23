世足賽／梅西下一步決定了 願意繼續留在「法國」踢球

梅西今年世足賽打敗法國奪冠，他決定職業生涯繼續留在法國踢球。(新華社)

率阿根廷決賽打敗法國奪下今年世足賽冠軍，同時也奪下金球獎現年35歲的梅西 (Lionel Messi)，足球生涯來到另一高峰，即使可能不再踢世足賽，但他仍繼續他的職業生涯，同時傳出已做出決定，據法國「巴黎人報」獨家報導、西班牙「阿斯報」也證實這項消息，梅西在世足賽期間已同意繼續為法國甲級聯賽巴黎聖日耳曼 隊延長效命一年，繼續與姆巴佩(Kylian Mbappe)、內馬爾（Neymar）合作。

梅西是於2021年8月離開長年效命的西甲巴塞隆納隊，轉投入巴黎聖日耳曼隊，當時引起相當大的轟動，他淚別前東家，以年薪3500萬歐元，簽下2+1年合約，該合約兩年期部分於2023年6月到期，據報導，梅西如今提前決定同意繼續執行延長的一年合約。

在C羅 (Cristiano Ronaldo)傳出可能以年薪高達2億歐元轉戰阿拉伯聯賽下，雖年薪顯然要比梅西高出數倍，然而一旦脫離歐洲頂級陣容，無緣再參加歐州冠軍聯賽爭冠，等於職業生涯無法再發光發熱，有如當年貝克漢(David Beckham)加入美國大聯盟，就等著退休；但對於梅西來說，留在歐洲頂級球隊，還是可以大放異彩，他目前為巴黎聖日耳曼隊效命19場，一共踢進12球，表現得到球隊肯定。