世足賽／撲出關鍵球 阿根廷門將馬丁尼茲獲金手套獎

雖然正規賽被法國隊追平，但阿根廷門將馬丁尼茲在PK賽攔下關鍵一球，不僅為自己獲得金手套獎，也讓阿根廷順利奪冠。（路透）

全球矚目的世界盃決賽中，阿根廷在PK大戰以4比2擊敗法國，成最終高捧大力神盃的冠軍贏家，頒獎典禮上，阿根廷門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez)被封為本屆卡達世足賽最佳守門員，獲得金手套獎殊榮。

18日決賽，阿根廷與法國先以3：3踢成平手，馬丁尼茲擋下法國前鋒柯曼(Kingsley Coman)的罰球，連帶影響下一位罰球員瓊阿梅尼（Aurelien Tchouaméni）射偏，幫助球隊贏球。

先前在阿根廷對上荷蘭的半準決賽中，馬丁尼茲曾成功守下兩個罰球。

本屆世足馬丁尼茲與英格蘭門將皮克福德(Jordan Pickford)、摩洛哥門將博努(Yassine Bounou)以最多零失球的表現並列守門員排名榜首。

與英格蘭足球 超級聯賽(Premier League)相同，金手套獎並非頒給未失球紀錄最多的守門員，而是由一評委小組決定。

國際足球總會FIFA組成專業的技術研究團(Technical Study Group)來決定金手套獎得主，該團隊也決定金靴獎得主；英格蘭隊長凱恩(Harry Kane) 是上屆2018年世足金靴獎得主。

2018離開兵工廠(Arsenal，阿森納)的前教頭溫格(Arsene Wenger)領導該FIFA團隊。FIFA高水準總監肖特(Ulf Schott)足球表現分析及洞察組組長盧克松(Chris Loxston)也在該團隊中。

其他成員還包括已退役德國 球星克林斯曼(Jurgen Klinsmann)、前義大利 教練扎凱羅尼(Alberto Zaccheroni)、退役南韓球員車斗里、奈及利亞傳奇奧利殊(Sunday Oliseh)、蒙德拉貢(Faryd Mondragon)、前瑞士門將祖貝布勒(Pascal Zuberbuhler)。