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世足賽／摩洛哥黑馬之旅落幕 教頭預告非洲20年內稱霸

記者陳宛晶／即時報導
摩洛哥隊教頭雷格拉吉。（路透）
摩洛哥隊教頭雷格拉吉。（路透）

摩洛哥在季軍戰以1：2不敵克羅埃西亞，卡達世足賽「黑馬之旅」以第4名作收，仍寫下非洲國家史上最佳成績，總教練雷格拉吉（Walid Regragui）對最後連吞兩敗坦言失望，但希望選手驕傲離開卡達，並預告「15到20年內，我確信會有非洲球隊可以贏得世界盃。」

摩洛哥本屆以防守戰起家，從分組第一突圍的驚奇開始一路挺進，以不敗之姿進入4強賽，才以0：2輸給法國，季軍戰再敗在「格子軍團」腳下。

雷格拉吉不諱言，「最後連輸了兩場，我是有點失望，但我們已經盡力了，體能負擔上確實有點困難，選手都累了。」

摩洛哥在卡達坐擁半個主場優勢，他們也希望能讓球迷盡興而歸，但結局不如人意，雷格拉吉說他依然為選手感到驕傲，「我們是世界上最好的4隊之一，我們為球迷帶來了一場好的演出，展現絕不放棄的精神，也恭喜克羅埃西亞，他們值得拿下季軍，我們是一支還在學習中的年輕球隊。」

雷格拉吉肯定摩洛哥此行已經證明了，非洲球隊有與其他足球一流強權抗衡的實力，他在賽後也爲選手灌注新的動力，「我告訴他們，如果你們想繼續寫歷史，那就贏得明年的非洲國家盃，我們必須稱霸非洲大陸。」

下屆世界盃擴編48隊，非洲將產生9張門票，雷格拉吉認為在摩洛哥的案例之下，足球DNA已經不只內建在摩洛哥體內，而是所有非洲國家，預計再15到20年，就會出現在世界盃奪冠的非洲球隊，「有了這次經驗後，我們會更加茁壯，也讓非洲喜歡足球的孩子們更敢夢，這是無價的。」

足球 世界盃 DNA

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