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世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

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世足賽／神奇一顆星進球 克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅

記者蘇志畬／即時報導
2022世界盃，克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅。美聯社
2022世界盃，克羅埃西亞擊敗摩洛哥摘銅。美聯社

卡達世界盃足球賽季軍戰今天開踢，克羅埃西亞、摩洛哥兩盾之爭，克國靠著奧斯克（Mislav Orsic）踢到門柱的一顆星進球，以2：1擊敗摩洛哥，三次踢進四強都能帶回獎牌，摩洛哥的驚奇之旅以第四名作收，沒能站上頒獎台。

(影音來源：FOX Soccer YouTube頻道)

兩支善守球隊開賽不到10分鐘就展開對攻，克羅埃西亞先在第7分鐘靠著自由球將球踢進禁區，在左翼的佩里希奇（Ivan Perisic）用頭將球頂到中線，機會做給隊友，加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）再一次頭錘接力，成功破門。

摩洛哥2分鐘後就追平，在克羅埃西亞球門前發生高空爭搶，達里（Achraf Dari）用頭將球頂到斜對角，距離過近的門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）也來不及補救。

上半場第42分鐘摩洛哥球門再失守，奧斯克從左翼射門，博努（Yassine Bounou）奮力一撲沒能攔下，球打中門柱又彈射進網，克羅埃西亞取得2：1領先。

下半場雙方還是互相進攻，但欠缺臨門一腳，摩洛哥下半場第一次射正是第75分鐘，恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）繞過後衛來到球門前，卻被瓦科維奇以身體擋下，第95分鐘恩-納斯里球門前的頭錘又射偏，就是無法將比賽拖進延長賽。

克羅埃西亞隊史前三次踢進四強都有獎牌，1998年銅牌，2018年則是銀牌，今年再添一面；摩洛哥幫助非洲、阿拉伯國家的世足賽紀錄推進到四強，最終以第四名作收，不過單屆踢滿7場已經創下隊史紀錄。

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