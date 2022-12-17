世足賽／梅西身體無礙 法國疫情擴大

梅西疑有輕傷，但身體並無大礙。（美聯社）

卡達世足賽冠軍賽將在18日點燃戰火，阿根廷與法國經過短暫休息後隨即重新恢復練球，而這將是兩軍史上首度在世足賽決賽碰頭，國際媒體也以史上最值得期待的決賽之一來形容兩軍的交鋒，尤其是梅西 （Lionel Messi）如能在生涯最後一屆世足賽如願帶領阿根廷奪冠，更被認為成就將追上已逝球星馬拉度納（Diego Maradona）。

阿根廷在擊敗克羅埃西亞挺進到決賽後，總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）也讓球隊休假一天，而梅西就與前往卡達的親友們一同享受了一段家庭時光，雖然一度傳出他疑似因傷缺席了球隊練球，不過最後證實梅西只是在健身 房進行調整，身體並無大礙。

對於有望與梅西攜手為阿根廷奪下隊史第三座冠軍，總教練卡洛尼也直言，梅西能夠披上阿根廷戰袍讓他覺得相當幸運，「每次看到他踢球，都會讓我和球員們有一種特殊的感受，大家都很喜歡他，不僅僅是阿根廷人，能讓他穿上我們的球衣，真的相當幸運和榮幸。」

阿根廷決賽的對手將是近況火熱的衛冕軍法國，不過法國近期陣中卻傳出中東呼吸症候群冠狀病毒疫情 ，繼日前傳出有三人遭傳染後，15日又加入了科內特（Ibrahima Konaté）、瓦拉內（Raphael Varane）兩人也出現感冒症狀，但狀況並不嚴重。

而這場比賽另一焦點，則是梅西與巴黎聖日爾曼隊友姆巴佩（Kylian Mbappé）間的「10號對決」，兩人目前都以五顆進球暫居射手榜第一名，另外阿根廷小將艾瓦雷茲（Julian Alvarez）、法國老將吉魯（Olivier Giroud）則以一球之差緊追在後，也讓本屆金靴獎得主可望在這場比賽中決定獎落誰家。