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世足賽／4年前進冠軍戰哭了 格里茲曼今奪單場最佳球員

記者曾思儒／即時報導
4年前打進冠軍賽哭了，這回再進決賽格里茲曼露出開心的笑容。（路透）
4年前打進冠軍賽哭了，這回再進決賽格里茲曼露出開心的笑容。（路透）

今年卡達世足賽雖還沒任何進球，法國前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）仍為衛冕軍創造許多機會，4強賽「高盧雄雞」攻進的第一球就和他有關，讓格里茲曼成為球隊2：0擊敗黑馬摩洛哥的單場最佳球員。

效力西甲馬德里競技的格里茲曼提到，自己身體狀況和心理狀況都維持很好，「休季期間的努力和之後在馬德里競技都有幫助，這是我所需要的，我也總是試著盡可能幫助球隊。」格里茲曼也表示，摩洛哥今天讓自己也感到驚奇，戰術和防守都好，下半場創作許多機會。

「早早進球讓局勢對我們輕鬆許多，進了第2球讓我們更舒服。這是場辛苦的比賽，歸因很多小細節，我們會試著從中學習。」格里茲曼總結說。

31歲的格里茲曼是法國4年前俄羅斯世足賽奪冠班底，4年前的4強賽擊敗比利時後，他在球場落下男兒淚，他笑說：「對比利時時我哭了，現在我想我更專注，我已經在為冠軍戰準備，我努力腳踏實地、保持鎮定，專注在恢復和準備星期日的比賽上。」

法國離衛冕只差最後一步，冠軍戰將和「獅王」梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷對決，格里茲曼認為有梅西在的團隊就會有不同元素，「我們看了阿根廷的比賽，知道他們如何踢，他們是支難纏的隊伍，處在絕佳狀態。」

格里茲曼提到，梅西有許多隊友支援，但相信法國也會有群眾的支持，將全力準備卡達世足賽的壓軸戰，「我們可以締造歷史，但仍有很長的路要走，90分鐘更是更久，必須腳踏實地。」

梅西 俄羅斯 西甲

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