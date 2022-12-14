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世足賽／支持阿根廷奪冠說 克國裁判主席：他們受偏袒

記者劉肇育／即時報導
克羅埃西亞球員莫德里奇（右一）在比賽後向觀眾致意。（新華社）
克羅埃西亞球員莫德里奇（右一）在比賽後向觀眾致意。（新華社）

克羅埃西亞在卡達世界盃足球4強賽以0：3不敵阿根廷，無緣連續兩屆挺進到決賽，本場比賽裁判的判決再度引發爭議，尤其是阿根廷的首顆進球就是靠著12碼球取得，克羅埃西亞裁判協會主席馬里奇（Bruno Maric）出面痛批裁判偏袒阿根廷。

阿根廷今天對克羅埃西亞4強賽，於比賽第32分鐘發生艾瓦雷茲（Julian Alvarez）與克羅埃西亞門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）的門前碰撞事件，讓阿根廷獲得12碼罰球機會，並且由梅西（Lionel Messi）抄刀踢進個人本屆賽事的第5顆進球。

不過對於裁判的這次判罰，以及在此之前漏給了克羅埃西亞的角球，讓克羅埃西亞裁判協會主席馬里奇在賽後受訪時也怒斥裁判偏袒阿根廷，「雖然我不相信陰謀論，但我必須說佩佩（Pepe）說得很有道理，阿根廷確實受到偏袒，從第32分鐘的判罰就表明了這種可能性，這個點球不該存在，瓦科維奇並沒有犯規，這是一次直接影響比賽結果的決定。」

日前葡萄牙老將佩佩就在球隊於8強賽不敵摩洛哥後，公開抱怨該場比賽由阿根廷籍的裁判負責吹判，似乎就是想讓阿根廷在最終抱回冠軍獎盃，「裁判在這場比賽給人的感覺是相當傲慢的，就他今天做得一切，我敢打賭阿根廷最後將會成為冠軍。」

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