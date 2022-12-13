世足賽／梅西有「羅賓」 阿根廷小將四強進球看齊比利

梅西在本屆世足賽還有位「羅賓」艾瓦雷茲(右)相助，本屆他已踢進四球。（美聯社）

如果說梅西 （Lionel Messi）是阿根廷的蝙蝠俠，他在本屆世足賽還有位「羅賓」相助，艾瓦雷茲（Julian Alvarez）從小就是梅西球迷，面對大賽毫不畏懼，四強戰梅開二度，已經累計4顆進球，也以22歲之齡寫下自1958年比利（Pele）後一項紀錄。

阿根廷在今天四強戰以3：0擊敗克羅埃西亞挺進冠軍戰，梅西在第31分鐘操刀12碼罰球，先馳得點，第39分鐘則是艾瓦雷茲在中場接到梅西傳球後，單刀推進突破3人防守，踢進第二球，第69分鐘則是艾瓦雷茲在中線接到梅西傳球助攻，再次破門。

艾瓦雷茲成為自1958年以來，在世足四強戰踢進2球以上的最年輕球員，在他前面是17歲的巴西 球王比利，在1958年世足四強戰演出帽子戲法。

阿根廷總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）表示：「艾瓦雷茲這場表現真的精彩，不僅是因為他踢進2球，而是他幫助了中場球員，以他的年紀來說很精彩。」

梅西看到艾瓦雷茲單刀踢進第一球時，更是給予大大擁抱，艾瓦雷茲說：「那一球真的不錯，我通常不會帶球跑這麼遠，但那個狀況必須如此。」

雖然分組賽第三場才開始先發，艾瓦雷茲已經累積4顆進球，成為阿根廷隊史第二位在22歲以下能夠在單屆世足賽踢進4球的球員，前一人是2010年的伊瓜因（Gonzalo Higuain）。

如今艾瓦雷茲要隨隊征戰冠軍戰，他說：「無論是我個人或是整個團隊，我們都值得進入決賽，這也是我們熱切期盼的，接下來就是好好休息，迎接周日的賽事。」