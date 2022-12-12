我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發18黃牌惹議 西班牙裁判不准執法世足賽剩餘賽事

自然發酵的酸種麵包 真的更健康嗎？

姆巴佩世足燦笑英國不滿 法媒：為自家開心正常

中央社巴黎10日專電
卡達世足法國以2比1擊敗英格蘭，法國明星球員姆巴佩(圖)在對手凱恩罰球失誤後的「開心燦笑」引發英媒與球迷不滿，隔空開戰。美聯社
卡達世足法國以2比1擊敗英格蘭，法國明星球員姆巴佩(圖)在對手凱恩罰球失誤後的「開心燦笑」引發英媒與球迷不滿，隔空開戰。美聯社

卡達世足法國以2比1擊敗英格蘭，法國明星球員姆巴佩在對手凱恩罰球失誤後的「開心燦笑」引發英媒與球迷不滿，隔空開戰。法媒出面捍衛自家球員，表示他為保住優勢而喜悅，再正常不過。

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）踢失關鍵的12碼罰球，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）立即開心燦笑。繼與隊友吉魯（Olivier Giroud）擁抱深情對望後，姆巴佩毫無掩飾的表情再次成就本屆世足經典瞬間。

姆巴佩興奮大叫的表情在社群媒體瘋傳，引起法、英媒體與球迷隔空對戰。

部分英國球迷大做文章，認為姆巴佩在嘲笑凱恩的失誤，說「嘲笑凱恩，沒有運動精神」、「姆巴佩嘲笑凱恩罰球，令人惱怒」。下方留言則是口水戰，不少網友駁斥英國人在「說故事」。

隨後英國媒體更無情砲轟姆巴佩「不尊重對手」。「太陽報」（The Sun）表示姆巴佩的行為惹怒英國球迷。另外，太陽報在比賽前花錢在巴黎重要景點張貼海報，以「再見高盧」、「加油英國」等字詞挑釁法國人。

「每日郵報」（Daily Mail）和「每日快報」（Daily Express）則把姆巴佩的反應形容為「無情」、「殘酷」，並狠批姆巴佩整場比賽都被後衛華克（Kyle Walker）壓制。

法國媒體與球評立即出面捍衛自家選手，表示這只是「真誠地放下心中大石」、「為自家隊伍開心」，是完全合理的反應，並非在嘲笑對手。

本屆卡達世界盃足球賽法國時間9日晚上的法英大戰，法國隊以2比1踢走英格蘭，晉級4強。比賽第84分鐘，凱恩獲12碼罰球機會，然而球卻直接踢越球門上方，錯失第二次追平機會，凱恩神情失落，而一旁的姆巴佩則開懷大笑，再度成為網路迷因。

法國體育媒體Téléfoot於11日公布整段畫面，只見凱恩踢球前姆巴佩蹲在地上全神關注，在確認英格蘭隊沒有得分後雙手握拳、開心跳起，「他只是充滿快樂，其他參與如此大賽的所有選手也都會跟他有一樣的反應」。

另有媒體貼出就在兩隊交戰前，姆巴佩在球員通道遇到英格蘭中場韓德森（Jordan Henderson），微笑伸手致意，卻遭到韓德森無視，姆巴佩只好收手並開始暖身動作緩解尷尬氣氛。

但兩國球員目前看似未受口水戰影響，英格蘭隊本屆表現極佳的拉許福特（Marcus Rashford）11日推文抒發心情，獲得姆巴佩在下留言後回覆寫道：「祝大賽接下來一切順利，兄弟！取得勝利吧，王牌。」

英國 社群媒體 足球

上一則

發18黃牌惹議 西班牙裁判不准執法世足賽剩餘賽事

延伸閱讀

世足賽／晉級之路碰上最愛的哈基米 姆巴佩早就預言

世足賽／晉級之路碰上最愛的哈基米 姆巴佩早就預言
世足賽／「最速」姆巴佩人氣高 奪金靴熱門 率法衝衛冕

世足賽／「最速」姆巴佩人氣高 奪金靴熱門 率法衝衛冕
世足賽／法國爭冠不能再輸非洲 吉魯威脅姆巴佩金靴獎

世足賽／法國爭冠不能再輸非洲 吉魯威脅姆巴佩金靴獎
世足賽／笑死…姆巴佩無情嘲笑凱恩罰球失誤 網路瘋傳

世足賽／笑死…姆巴佩無情嘲笑凱恩罰球失誤 網路瘋傳

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-10 15:20

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
巴西隊攻進第一球後，在場上跳舞慶祝。(美聯社)

世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

2022-12-05 15:50

超人氣

更多 >
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由
年底全家外出旅遊 這些方便配備不可少

年底全家外出旅遊 這些方便配備不可少
習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使
加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網

加強監管逃漏稅 國稅局布下天羅地網