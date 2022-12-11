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世足賽／美洲近20年爭王最後希望 阿根廷天王梅西拚了

記者藍宗標／即時報導
梅西。 （歐新社）
梅西。 （歐新社）

卡達世足賽4強名單11日出爐，奪冠大熱門巴西出局後，阿根廷成為唯一美洲代表，將在4強賽對決上屆亞軍克羅埃西亞，衛冕軍法國則和非洲勁旅摩洛哥交手，也就是說，阿根廷將是「終結美洲球隊20年未封王」的最後希望。

巴西2002年奪下隊史第5冠，仍是封王次數最多的國家，接下來4屆賽事分別由義大利、西班牙、德國、法國奪冠，美洲最佳表現是阿根廷在2014年奪下亞軍。

美洲球隊從2006年至今，近5屆20個4強名額只占4席，阿根廷包辦兩席，烏拉圭、巴西各1席，分別在2010、14年獲得殿軍，歐洲球隊占了15席之多，摩洛哥今年晉級寫下非洲球隊空前紀錄。

過去21屆世界盃共有8隊嘗過封王滋味，巴西5座冠軍排名第1，德國、義大利4冠並列第2，阿根廷、法國、烏拉圭各有兩冠，英格蘭、西班牙1冠；從本屆賽事的戰況變化看來，阿根廷、法國若能在冠軍戰碰面，無疑是19日閉幕前的最大焦點。

法國最大目標是成為史上第3支完成2連霸的球隊，前兩次紀錄是1938年義大利、1962年巴西，23歲明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）目前5顆進球排名第1， 也有機會成為隊史第2位金靴獎得主。

阿根廷在分組賽首戰爆冷，以1：2不敵沙烏地阿拉伯，接下來4連勝挺進4強，讓美洲國家逃過連續兩屆世界盃未進4強紀錄；阿根廷上次封王已是1986年馬拉度納（Diego Maradona）領軍時期，今年將和法國較勁，看看誰能成為史上第4個奪下3座冠軍的國家，天王梅西（Lionel Messi）身負重任。

巴西 義大利 德國

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