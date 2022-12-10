世足賽／與葡萄牙爭4強 摩洛哥能否延續「鐵壁驚奇」？

摩洛哥球員日前慶祝戰勝西班牙。(中通社)

年僅21歲的葡萄牙前鋒拉莫斯（Goncalo Ramos），在世界盃 16強賽取代陣中超 級球星C羅 （Cristiano Ronaldo）的先發，卻幫葡萄牙帶來狂爆進攻火力，8強賽他們將碰上鐵壁嚴防的黑馬摩洛哥，預料將是一場矛與盾的對決。

2022卡達世界盃8強美東時間12月10日早上十點，將由葡萄牙出戰隊史首度闖進8強的非洲代表摩洛哥。

葡萄牙在小將拉莫斯在16強成為先發前鋒，他只用17分鐘就攻破瑞士大門，單場踢進3球上演帽子戲法，率隊以6比1輕鬆晉級，而葡萄牙隊史最偉大的球星C羅，則坐在板凳上。

葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）的大膽用兵，似乎成了葡萄牙脫胎換骨關鍵，而8強賽他們將出戰防守密不透風的摩洛哥，是否會延續上一場陣容，外界都很好奇。

被問到8強賽的應對，拉莫斯受訪時曾表示，他們只想著一場一場做準備，現在不用急著去想結果，「我們就是使盡全力去贏得比賽。」