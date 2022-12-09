世足賽／梅西輸球 球迷恐心碎？荷蘭：不怕與世界為敵

全世界許多球迷都期盼看見梅西奪冠。（歐新社）

本屆世界盃足球 賽將是阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）的「最後一舞」，全世界許多球迷都期盼看見梅西奪冠，但他們8強賽的對手荷蘭肯定不這麼認為，荷蘭後衛鄧弗里斯（Denzel Dumfries）就表示，「即使與全世界為敵，也不打算讓步」。

有記者告訴鄧弗里斯，如果荷蘭獲勝，讓梅西世界盃冠軍夢碎，可能全世界球迷都會感到難過。對此鄧弗里斯回應，「我想至少1600萬的荷蘭人不會難過」。

曾經與梅西在西甲巴塞隆納並肩作戰的荷蘭當家中場F・德容（Frenkie de Jong）則向媒體坦言，不知道如何破解梅西，「我了解他，卻仍找不到方法阻止他，他在這15年一直學習新東西，真的找不到任何一種可以阻斷他的方法。」不過F・德容也表示荷蘭還是有機會擊敗阿根廷，「我們要確保團隊發揮比阿根廷好，我們不是只跟梅西一人比賽」。

阿根廷與荷蘭的世界盃八強賽9日舉行，這也是雙方繼2014年四強賽後再次在世足賽舞台交手，對於急欲想擺脫「無冕王」稱號的荷蘭來說，如何阻止梅西也成為最大課題，荷蘭隊長范迪克（Virgil van Dijk）就強調，將會用全隊之力來阻擋他。

兩隊前一次在世足賽交手時，經過正規賽與延長賽合計120分鐘的拚戰後都未能進球，最終阿根廷在PK大戰中以4：2勝出搶下冠軍賽門票，而當時阿根廷首位踢12碼球的人正是梅西。

當年就執掌荷蘭兵符的總教練范加爾（Louis van Gaal）表示，這次將與阿根廷好好算這筆舊帳，希望最終能成功復仇，「我們之間有一筆帳要算，我認為我們能贏。不過梅西是一名相當危險的球員，他能為球隊創造出很多的機會，甚至是親自進球。」

除了梅西，今年世足賽阿根廷在每場比賽都能獲得多數球迷的應援，這也成為荷蘭必須面對的問題。對此，范迪克也表示球隊想到的應對方式就是盡早進球，來讓對方球迷安靜，「這樣就會變成一場完全不同的比賽，我認為在這樣的氛圍中踢球對我們會更好。」