世足賽／怎麼防梅西？荷蘭教頭：沒蠢到透露機密戰術

阿根廷球王梅西。（路透）

2022卡達世界盃足球 賽八強賽前，荷蘭隊和阿根廷隊的記者會上，兩隊主教練和球員代表都表示，希望在90分鐘內解決戰鬥，同時也對PK大戰做好準備。

荷蘭與阿根廷的比賽將在美東時間12月9日下午兩點舉行。兩隊在世界盃賽場交手5次，包括一次PK大戰、一次加時賽決勝負，一次平局，其餘兩次荷蘭在常規時間內戰勝阿根廷。

有記者在8日的記者會上向荷蘭總教練范加爾（Louis van Gaal）提問：「是否會有意將比賽拖入PK大戰？還是為被動踢PK大戰做準備？」對待媒體一向心直口快的范加爾嘲笑這是個愚蠢的問題。

荷蘭總教練范加爾。（歐新社）

「我怎麼會逼迫球員去踢PK大戰呢？這個問題最適合你自己回答了。我們要為可能的決定做準備，用科學的態度對待，訓練中包括PK。但如果到了PK大戰，誰也沒有十足的把握和明顯的優勢。」范加爾說。

2014年世界盃上，荷蘭隊在四分之一決賽和半決賽上都踢到PK大戰。八強賽中荷蘭隊勝哥斯達黎加隊晉級，半決賽上不敵阿根廷隊。

荷蘭前鋒德佩（Memphis Depay）說：「我沒有在世界盃賽場踢PK的經驗，我想可能會很緊張，壓力很大。但我們是職業球員，必須為此做好準備。我們想在90分鐘內取勝，如果做不到、必須要踢PK的話，總有一個球隊要輸掉，這是令人感到不幸的事情。」

對於「如何防守梅西 」的問題，范加爾開玩笑道：「我沒有蠢到連這個戰術機密也告訴你的地步。」

阿根廷總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）表示：「關於PK，我不能說沒想過這個問題。但當我們還在賽場上時，但凡還有一點兒時間，就要想著隨時解決問題。當不得已來到這個階段時，你有可能選擇對，也有可能錯。足球可以很美麗，也可以很殘酷。」

卡帕尼高度評價荷蘭隊攻守平衡。「我們分析了許多荷蘭隊比賽的錄像，他們所有人都能進攻，也都能防守，我們也要注重攻守平衡，否則就要付出代價。他們有很特別的技術風範，每個人各有特長，很難複製。我們也有自己的風格，也極度渴望勝利。」

阿根廷中場阿利斯特（Alexis Mac Allister）說：「荷蘭隊整體實力強，球員都有很好的視野。我們不會聚焦在重點佈防某一個球員，而要整體進行對抗平衡。明天的比賽，重點是晉級，至於是90分鐘，還是120分鐘，還是PK大戰，這不重要。」