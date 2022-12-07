世足賽／8年前4強PK戰不敵阿根廷 荷蘭主帥喊話復仇

荷蘭將在8強賽遭遇阿根廷。（路透）

卡達世足賽將在美東時間12月9日下午兩點間展開8強賽程，其中荷蘭將在8強賽遭遇由梅西 （Lionel Messi）領銜的阿根廷，荷蘭後衛亞基（Nathan Ake）在受訪時就強調，將與梅西和曼城隊友艾瓦雷茲（Julian Alvarez）在場上交鋒，將會是一件很大的挑戰。

目前效力於英超 曼城的亞基，正與梅西昔日在巴塞隆納的教頭瓜迪奧拉（Pepe Guardiola）共事，而瓜迪奧拉甚至可以說是最了解梅西的幾個教練之一，在出席記者會時，亞基也被問到是否針對梅西的特性向瓜迪奧拉請教時，他說：「毫無疑問，梅西是手上最出色的球員之一，防守他是很困難的一件事，但我還沒有向瓜迪奧拉請教該如何防守他。」

亞基指出，球隊在搶下8強門票後短暫的休息了幾天，儘管還沒有去思考面對梅西的對策，不過他也直言阿根廷陣中還有其他優秀的球員，包括他的曼城隊友艾瓦雷茲，「他是一名技術出色的球員，要同時面對他與梅西是一個很大的挑戰，而且我們也知道阿根廷將會得到很多的支持，到時候將會面對一個很不同的比賽環境。」

荷蘭與阿根廷曾在2014年世足賽4強賽交手，當時荷蘭在PK大戰中不敵阿根廷，主帥范加爾（Louis van Gaal）也表示，現在將是他們復仇的好機會，「我們之間有一筆帳要算，我認為我們能贏。不過梅西是一名相當危險的球員，他能為球隊創造出很多的機會，甚至是親自進球。」