世足賽／瑞士吞難堪敗仗16強止步 沙奇里向球迷致歉

瑞士慘敗給葡萄牙，陣中球星沙奇里（Xherdan Shaqiri）賽後出面向球迷致歉。（路透）

瑞士在16強賽遭遇葡萄牙，在防線全面潰堤的情況下最終以1：6吞下敗仗，讓陣中球星沙奇里（Xherdan Shaqiri）賽後也出面向球迷致歉，直言球隊並沒有打出該有的樣貌。

隊史曾三度闖進8強，但前一次已經是68年前的瑞士，過去四屆賽事有三屆在16強止步，而今年同樣無法再突破，在今天16強面對葡萄牙的比賽中，全場被葡萄牙六度攻破球門，其中包括讓葡萄牙拉莫斯（Goncalo Ramos）上演了本屆賽事首度的「帽子戲法」。

對於球隊以難以被接受的方式與比分差距輸掉比賽，瑞士球星沙奇里賽後也親自向球迷致歉，「今天我必須代表球隊向所有瑞士球迷道歉，今天的我們並沒有打出該有的樣貌，大家都非常失望，我們也看到了自己的極限。教練給了我們一些比賽計畫，但最終並沒有奏效，上半場我們就已經輸掉了比賽。」

而瑞士總教練雅金（Murat Yakin）也直言，球隊確實被葡萄牙踢得措手不及，「我們必須接受這次的失敗並恭喜葡萄牙，他們今天是表現更好得一方，他們確實讓我們感到訝異。不過我們今天雖然輸了一場比賽，但並不需要過度悲觀，球隊依舊表現了很好的團隊精神，但這次的失敗很痛，尤其是以這樣的輸球方式和比分差距，確實讓我感到難過。」

雅金強調，止步於16強的挫敗確實沈重，但這屆賽事瑞士僅輸掉這1場比賽，儘管沒有達到球迷的期待，但也能自豪的回顧這次的旅程，「我們必須開始展望未來。」