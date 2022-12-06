世足賽／淘汰南韓後送暖 巴西球星讚孫興慜：你是英雄

巴西隊的李察里森(右)賽後安慰南韓球星孫興慜。(路透)

巴西 昨天以4：1淘汰卡達世足賽最後亞洲代表南韓 ，為巴西攻進第3球的李察里森（Richarlison）賽後送暖給熱刺隊的隊友孫興慜，感性留言讓球迷也感動。

兩位熱刺隊友各司其主，李察里森第29分鐘進球，助隊上半場就取得4球領先，反觀身為南韓頭號球星的孫興慜，在世足賽帶傷上陣，但沒能攻進任何一球，最終停在16強。

李察里森在比賽終了的哨聲響起後擁抱熱刺隊友，之後更在推特上留言給孫興慜，他寫下：「我知道你花多少努力才到達這裡，這是為什麼你是你們人民的英雄。」

30歲的孫興慜上月歐冠比賽因爭頂球造成臉部受傷，左眼周圍有骨裂現象，必須進行手術 ，但他並沒缺席卡達世足賽，選擇帶著黑色面具全場飛奔；身為上季英超進球王，帶傷出賽的孫興慜卡達4戰沒有任何進球，昨天賽後還向球迷道歉，沒達成國人期待。