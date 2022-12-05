世足賽／C羅抗議調度惹怒教頭 16強是否出賽成疑

葡萄牙頭牌球星C羅傳出不滿在與南韓的比賽中被教練換下場。圖為C羅5日在練球備戰16強戰。（歐新社）

葡萄牙將在6日於16強賽出戰瑞士，不過前一場與南韓 選手曹圭成發生爭執的葡萄牙頭牌球星C羅納度 （Cristiano Ronaldo），也因為不滿教練桑托斯（Fernando Santos）將他換下場的決定，讓他16強賽是否會登場將打上問號。

C羅在前一場葡萄牙與南韓的分組賽最後一戰中，於比賽第65分鐘遭到總教練桑托斯換下場，而他不僅在退場過程中與南韓選手曹圭成爆發爭執，還被拍下疑似對於總教練桑托斯的調度感到不滿並口說「他急於換我下場」的畫面。

而桑托斯在出席16強賽前記者會被問到了關於C羅的疑似不滿狀況時說：「讓我把答覆分為兩個部分，首先比賽結束後，我在即時採訪中發表了一些談話，然後就去了記者會，在那裡我說了一些我必須在這裡重申的話，那就是在場上時，我什麼也沒聽到，因為距離真的太遠了，所以這就是為什麼我只看到他跟南韓選手吵架，其他什麼我都沒發現。」

桑托斯接著也提到，自己也看了媒體口中C羅對於調度不滿的影片，他也坦言確實不喜歡這樣的狀況發生，「我並不喜歡這樣，但現在我們只是專注在明天的比賽，全隊都是如此。」

但對於C羅是否會在與瑞士的16強賽中登場，桑托斯也選擇語帶保留，「我只有在休息室時才會告訴球隊誰會上場，這是我一直以來的方式，大家也都知道這一點。我只會考 慮對葡萄牙以及國家隊有利的事情，（C羅）這個話題已經結束了，我們已經在內部解決了這個問題。」

對於近期傳出C羅將與沙烏地阿拉伯球隊簽下合約，桑托斯則表示並沒有與C羅談論這件事，甚至可以說對於這個話題一無所知，「當我在來到這個會場前，才有人告訴我這件事，我什麼都不清楚，這是他的決定，與國家隊無關，他現在就是百分之百專注在世足賽與幫助球隊上，這才是他目前的焦點。」