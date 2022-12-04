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世足賽／誰是阿根廷的愛？梅西在馬拉度納陰影下奮戰

中央社布宜諾斯艾利斯/杜哈綜合外電報導
阿根廷球星梅西在卡達世界盃表現精彩。(歐新社)
阿根廷球星梅西在卡達世界盃表現精彩。(歐新社)

阿根廷球星梅西在卡達世界盃的精彩表現讓阿根廷人為他痴狂，但是除非他在生涯最後世足賽征途捧著金盃衣錦還鄉，否則球迷恐怕仍將回頭擁抱舊愛馬拉度納。

路透社報導，這兩個短小精悍的10號球星以進球數和驚人的類似球風讓舉世為之傾倒。他們靠降低重心、頻繁變換節奏而過人無數，球卻乖乖亦步亦趨黏著他們的黃金雙腳。

然而，兩個人當中只有馬拉度納（Diego Maradona）曾經抱回世足金盃。1986年他率領一支平庸球隊，靠「上帝之手」（Hand of God）進球擊敗英格蘭，在國家剛經歷福克蘭戰爭（Falklands War）潰敗之後，成為民族反抗不屈的象徵。馬拉度納已於兩年前辭世。

多年來，阿根廷球迷認為，不管梅西（Lionel Messi）拿下多少金球獎（Ballon d'Or），或是幫助西班牙甲級足球聯賽豪門巴塞隆納隊嬴得多少獎盃，如果沒有抱回世足金盃，他終究無法跟馬拉杜納匹敵。

他們還這麼問，梅西怎麼會這麼害羞內向？而他們的可愛惡棍馬拉杜納卻用戲謔、開唱和滿口髒話面對當道，讓他們越看越愛。

有人甚至埋怨說，梅西真的是阿根廷人嗎？畢竟他13歲就前往西班牙。而貧民窟出生、一路在博卡青年（Boca Juniors）等當地球團踢球的馬拉度納，對球迷而言才更像阿根廷人。

當然，單從進球數和所受尊榮的角度來看，梅西比馬拉度納成功，而且隨著阿根廷挺進本屆世足16強，截至本周，就連代表國家隊上場的次數，梅西也比對方多。他健康狀況良好；馬拉杜納卻沉淪藥癮、縱情享樂，讓死忠粉絲沮喪難過。

梅西身邊人表示，雖然過去可能被他的害羞給掩蓋，但是為阿根廷奪取榮耀一直是他最大志向，2021年美洲盃足球賽（Copa America）率阿根廷終結28年國際大賽冠軍荒時的激動落淚，流露出這份真情。

布宜諾斯艾利斯的44歲粉絲弗蘭奇尼（Gustavo Franchini）說：「阿根廷人對梅西總是愛恨交織。」

「我們向來拿他跟36年前抱回世足金盃的馬拉度納比，從那時候起我們就沒再拿過…每一個人都說，他（指梅西）必須拿到世足冠軍，才能夠跟馬拉杜納並駕齊驅。不過也有許多人，包括我自己，認為即便如此，他跟馬拉杜納還是沒得比。」

卡達世足賽是梅西第5次披國家隊戰袍，也是最後一次，在這位球隊核心帶領之下，阿根廷看起來似乎有著大好機會於18日抱回金盃。

塞滿卡達體育場外，以及阿根廷酒吧和公園的球迷持續支持著梅西，為他目前踢進的三球歡呼，也在他錯失12碼罰球的時候給以鼓勵。印上梅西圖象的無數旗幟和布條繼續壯濶地擺盪著。

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