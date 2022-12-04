世足賽／阿根廷淘汰澳洲進8強 梅西生涯789顆進球

阿根廷隊當家球星梅西3日在卡達世界盃足球賽16強戰對戰澳洲隊時攻破對方球門，助球隊以2:1取勝。(美聯社)

阿根廷隊當家球星梅西 (Lionel Messi)3日在世界盃足球 賽16強戰對陣澳洲 隊第35分鐘時，攻破對方球門，在職涯出賽第1000場助球隊最後以2：1取勝，沒讓本屆驚奇連連的世足賽再現跌破眼鏡；阿根廷挺入八強，下一場將面臨歐洲勁旅荷蘭隊。

美聯社報導，阿根廷對戰澳洲並未出現賽前預估的一面倒狀況；梅西以他著名的左腳射進本賽季第三分、世足賽參賽累積第九分，已超越前輩球星馬拉杜納(Diego Maradona)一分；連澳洲總教練阿諾德(Graham Arnold)也感嘆「梅西真了不起」。

但阿根廷隊也要感謝門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez )，下半場終場之前，澳洲隊瘋狂反攻，拜馬丁尼茲精湛且廣泛的救球，才避免比賽進入延長賽，也沒讓卡達世界盃再現驚奇。

梅西表示，世足賽就是這樣子，沒有好踢的比賽，最重要的是贏了就好。

阿根廷當家球星「獅王」梅西(左)3日在世界盃16強賽對戰澳洲隊的比賽中，成功突破對方的圍追堵截，在開賽第35分鐘就攻破對方球門。(歐新社)

比賽來到第57分鐘，澳洲隊將球回傳門將萊恩(Mathew Ryan)，但他並未迅速把球踢給隊友，阿根廷隊壓上，混亂中艾瓦雷茲(Julian Alvarez)將球點進空網，拿到保險的第二分。

但球賽還沒完，澳洲隊在最後20分鐘大舉反攻，第77分鐘澳洲球員古德溫(Craig Goodwin)起腳勁射，球擊中阿根廷中場球員費南德斯(Enzo Fernandez)再折射入網，讓澳洲隊取得一分；接下來澳洲隊用頭頂球狂轟濫炸，庫爾(Garang Kuol)在遠柱取得機會，但被馬丁尼茲化解，化險為夷，進入八強，下一場將與荷蘭隊鬥智鬥勇。

這場球對阿根廷應該是好兆頭，阿根廷隊小組賽輸給沙烏地阿拉伯，讓人震驚，幸好接下來三場都贏，顯見球隊已完全復元。