我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

世足賽／16強賽開踢 美國迎戰橘色軍團荷蘭

編譯潘勛／綜合2日電
美國隊進世界盃足球賽16強後，3日將迎戰荷蘭隊，會是一場硬仗。圖為美國隊2日在整軍備戰。(Getty Images)
美國隊進世界盃足球賽16強後，3日將迎戰荷蘭隊，會是一場硬仗。圖為美國隊2日在整軍備戰。(Getty Images)

世界盃足球賽16強賽3日開踢，美國隊將對上橘色軍團荷蘭隊，總教練貝哈爾特(Gregg Berhalter)指出，他28年前大三輟學就簽約荷蘭茲沃勒(Zwolle)足球俱樂部，才學懂職業足球的一切理念，對戰荷蘭隊時會把一切所學施展出來，盡全力打入八強。

美聯社2日報導，現年49的貝爾哈特將在戰術上，與荷蘭隊71歲的總教練范加爾(Louis van Gaal)鬥法；范加爾是這屆世界盃最年長教頭，在2014世界盃曾助荷蘭隊取得第三名佳績，執教生涯還帶多支球隊奪得聯盟級別金盃。

但荷蘭國內足球粉絲期待高；范加爾在國內時便提到，如果盡信荷蘭媒體，荷蘭隊休想成為世界冠軍，2014年狀況也是如此，媒體極其負面，這次也一樣，他已經習慣了，相信球員也一樣，全隊上下會平常心面對接下來賽事。

美國隊史上與荷蘭隊友誼賽五場，輸了四場，才在2015年以4:3取勝，美國隊2002年以來就未再打入過八強，2010年的16強戰延長賽敗給迦納，2014年輸給比利時；2018年美國在資格賽都無法出線，於是聘請貝哈爾特執教。

貝哈爾特談到荷蘭足球迷及媒體時笑說，荷蘭好像舉國都是總教練，他認為范加爾已練到刀槍不入，曉得職責就在取勝。

荷蘭這次初賽分在A組，以2:0勝塞內加爾、1:1踢和厄瓜多、2:0勝卡達；雖然連18場無敗績，范加爾的球隊還是挨批為沒有進球力。

美國隊與荷蘭頗有淵源，運動總監史都華(Earnie Stewart)以及目前隊內右後衛德斯特(Sergino Dest)都生長在荷蘭。

德斯特說，對戰自己出生地的國家隊，一定很有趣，荷蘭隊員他幾乎都認識。

荷蘭隊隊員正與流感奮戰，跟美國隊上周一樣；范加爾盛讚美國隊，認為全隊敏於執行願景，尤其球員都有信念，這一點至關重要。

足球 世界盃 流感

上一則

世足賽／小組賽結束 姆巴佩等5人並列金靴射手榜

下一則

世足賽／喀麥隆踢翻「森巴兵團」 巴西史上首輸非洲隊

延伸閱讀

世足賽／反指標？ NBA球星巴克利預言：美國會淘汰荷蘭

世足賽／反指標？ NBA球星巴克利預言：美國會淘汰荷蘭
「非贏不可」美國1-0踢走伊朗 晉級16強

「非贏不可」美國1-0踢走伊朗 晉級16強
世足美伊大戰 球迷街頭看球助威

世足美伊大戰 球迷街頭看球助威
世足賽／荷蘭2：0踩地主 16強戰美國…塞內加爾擊退厄瓜多

世足賽／荷蘭2：0踩地主 16強戰美國…塞內加爾擊退厄瓜多

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔

艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷