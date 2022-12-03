世足賽／16強賽開踢 美國迎戰橘色軍團荷蘭

美國隊進世界盃足球賽16強後，3日將迎戰荷蘭隊，會是一場硬仗。圖為美國隊2日在整軍備戰。(Getty Images)

世界盃足球 賽16強賽3日開踢，美國隊將對上橘色軍團荷蘭隊，總教練貝哈爾特(Gregg Berhalter)指出，他28年前大三輟學就簽約荷蘭茲沃勒(Zwolle)足球俱樂部，才學懂職業足球的一切理念，對戰荷蘭隊時會把一切所學施展出來，盡全力打入八強。

美聯社2日報導，現年49的貝爾哈特將在戰術上，與荷蘭隊71歲的總教練范加爾(Louis van Gaal)鬥法；范加爾是這屆世界盃最年長教頭，在2014世界盃曾助荷蘭隊取得第三名佳績，執教生涯還帶多支球隊奪得聯盟級別金盃。

但荷蘭國內足球粉絲期待高；范加爾在國內時便提到，如果盡信荷蘭媒體，荷蘭隊休想成為世界冠軍，2014年狀況也是如此，媒體極其負面，這次也一樣，他已經習慣了，相信球員也一樣，全隊上下會平常心面對接下來賽事。

美國隊史上與荷蘭隊友誼賽五場，輸了四場，才在2015年以4:3取勝，美國隊2002年以來就未再打入過八強，2010年的16強戰延長賽敗給迦納，2014年輸給比利時；2018年美國在資格賽都無法出線，於是聘請貝哈爾特執教。

貝哈爾特談到荷蘭足球迷及媒體時笑說，荷蘭好像舉國都是總教練，他認為范加爾已練到刀槍不入，曉得職責就在取勝。

荷蘭這次初賽分在A組，以2:0勝塞內加爾、1:1踢和厄瓜多、2:0勝卡達；雖然連18場無敗績，范加爾的球隊還是挨批為沒有進球力。

美國隊與荷蘭頗有淵源，運動總監史都華(Earnie Stewart)以及目前隊內右後衛德斯特(Sergino Dest)都生長在荷蘭。

德斯特說，對戰自己出生地的國家隊，一定很有趣，荷蘭隊員他幾乎都認識。

荷蘭隊隊員正與流感 奮戰，跟美國隊上周一樣；范加爾盛讚美國隊，認為全隊敏於執行願景，尤其球員都有信念，這一點至關重要。