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世足賽／強隊派二軍吃癟 28年來首見小組賽沒有全勝隊

聯合新聞網／ 即時報導
C羅下半場提早退場，葡萄牙最終也沒守住平手局面吞敗。(路透)
C羅下半場提早退場，葡萄牙最終也沒守住平手局面吞敗。(路透)

卡達世界盃小組賽在2日告一段落，接下來將進行16強淘汰賽，而本屆由於賽程較為緊湊，許多提前一輪晉級強隊，都在最後一輪練兵，但卻都吃到鐵板，也導致今年成為至1994年後首次沒有「全勝晉級」的隊伍。

此外，由於下屆世界盃將擴軍至48支球隊，因此，32強賽制的世界盃小組賽就此成為絕唱。　　

本屆要來挑戰衛冕的法國，在前兩輪取得6分積分，確定晉級16強後，小組賽最後一場面對突尼西亞讓主力都在板凳上，直到下半場才將姆巴佩換上場，只不過還是沒能逆轉成功，吞下敗仗。

H組的葡萄牙也是在在兩戰皆勝後取得晉級，最後一場面對背水一戰的韓國，葡萄牙主力多位從板凳出發，這場比賽儘管葡萄牙率先取得進球，但南韓隨即反攻追平，並在傷停補時階段打出一波漂亮配合，擊敗葡萄牙。

最後G組的巴西，身為奪冠熱門的他們，外界都評價他們陣容可以排出兩套陣容，能入選26人名單就很榮幸，不過今天沒派出主力的他們卻提到鐵板，以0:1敗給喀麥隆，最後還是在靠淨勝球的情況保住分組第一，險些跌至分組第二與葡萄牙在淘汰賽首戰正面交鋒。

在這三場比賽的結束後，也讓本屆世界盃確定沒有隊伍能夠保持不敗金身前進淘汰賽，上一次這樣的情況已經是1994年美國世界盃。

世界盃 巴西 南韓

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