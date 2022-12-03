我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

世足賽／比手勢要曹圭成閉嘴 C羅被酸「南韓晉級功臣」

體育新聞組／綜合報導
C羅退場時比出「噓」的手勢。（Getty Images）
C羅退場時比出「噓」的手勢。（Getty Images）

卡達足球世界盃小組賽最後一戰2日開踢，由葡萄牙對上南韓，葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），下半場提前被換下，南韓在最後上演絕殺戲碼，晉級16強，C羅被韓媒封為「南韓晉級頭號功臣」，南韓對C羅的報復也再次引發討論。

這場比賽第65分鐘雙方還是1：1戰平，C羅被換下場，當時他慢慢走出球場，南韓9號曹圭成心急示意C羅快點離開，讓C羅相當不爽，把將手指放在了嘴上，要曹圭成「閉嘴」，這一舉動讓南韓人氣炸。

事實上過去C羅在南韓足球迷心中是「神的存在」，2019年他隨前東家尤文圖斯到亞洲進行友誼賽，其中一站是南韓，票價更被炒到最高達40萬韓元（約307美元），不過他不但缺席簽名會，整場友誼賽都沒有下場，違反「必須出賽至少45分鐘」合約，對於全場呼喚他名字還露出不悅神情，此次重傷南韓人對C羅的崇拜之情，從此由粉轉黑。

南韓把這股新仇舊恨在這次比賽上釋放，孫興慜一人帶球殺向禁區，助攻給黃喜燦踢進決殺球，以2：1擊敗葡萄牙，奇蹟般晉級16強，賽後南韓媒體《財經新聞》還報導：「南韓晉級C羅是頭號功臣，因為南韓用自己的球技報復了C羅。」

南韓 C羅 足球

上一則

NBA／湖人計畫3交易案 衛少、貝佛利、納恩入列

下一則

世足賽當跳板 傳卡達下一步將申辦2036年奧運

延伸閱讀

世足賽／南韓帥哥球星曹圭成 被控羞辱C羅「趕他離場」

世足賽／南韓帥哥球星曹圭成 被控羞辱C羅「趕他離場」
世足賽／亞洲球隊分組賽7勝、3隊出線 史上首見

世足賽／亞洲球隊分組賽7勝、3隊出線 史上首見
世足賽／南韓晉級 孫興慜淚謝隊友：我是不夠好的隊長

世足賽／南韓晉級 孫興慜淚謝隊友：我是不夠好的隊長
孫興慜致勝助攻 南韓相隔12年再闖世界盃16強

孫興慜致勝助攻 南韓相隔12年再闖世界盃16強

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...