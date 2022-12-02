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孫興慜致勝助攻 韓國相隔12年再闖世界盃16強

中央社台北3日電
韓國成功以2比1擊敗葡萄牙後，球員黃喜燦開心拿著韓國國旗。美聯社
韓國成功以2比1擊敗葡萄牙後，球員黃喜燦開心拿著韓國國旗。美聯社

韓國今天在傷停補時階段，靠著黃喜燦的進球，成功以2比1擊敗葡萄牙，隊史相隔12年後再次挺進世界盃16強，不過頭號功臣不是進球的黃喜燦，而是傳出絕妙助攻的一哥孫興慜。

影片來源：youtube/Fox Soccer

韓國在正規賽90分鐘結束後，仍以1比1和葡萄牙僵持，傷停補時階段，孫興慜在中場一人盤球直奔前場，面對葡萄牙3名球員防守，他仍有餘裕把球傳給從後跟上的隊友，黃喜燦也沒辜負這記妙傳，成功把球送入對方球門，幫助韓國取得超前，並拿下勝利。

要知道，這次世界盃孫興慜都戴著黑色面具出賽，因職業隊效力英超熱刺的他，在世界盃前夕因參加歐冠導致左眼窩骨折，他雖緊急接受手術治療，卻一度不確定是否會在參賽名單中，他受訪時曾透露，受傷後的3週，對他而言就像是場惡夢。

孫興慜透露，受傷後他打給自己的物理治療師，並告訴對方：「聽著，我不管有什麼選擇，我要參加世界盃。」他強調自己很感謝球團，熱刺盡了一切努力幫助他得以站上世界盃這個舞台。

為國效力、參加世界盃是孫興慜固執的堅持，他表示，他付出了一切只為了來到世界盃，為他美好的祖國效力，對他是最大的榮耀。

當比賽結束後，韓國確定可搭上16強晉級末班車，孫興慜在場中激動落淚，因為這是他們隊史自2010南非世界盃後，再次叩關淘汰賽，這也讓他知道，自己的堅持沒有白費，也得到了最美好的回報。

韓國球員孫興慜。美聯社
韓國球員孫興慜。美聯社

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