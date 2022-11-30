世足賽／為癌逝好友而戰 英格蘭拉許福特進2球證明身價

英格蘭拉許福特。（新華社）

卡達世足賽B組第三輪賽事，英格蘭在29日晉級關鍵戰碰上威爾斯，靠著拉許福特（Marcus Rashford）梅開二度以及22歲小將弗登（Phil Foden）踢進個人在世足賽的首顆進球，幫助英格蘭以3：0搶下分組龍頭，挺進到16強賽。

在前一戰被美國隊逼和的英格蘭，晉級關鍵戰面對威爾斯在上半場就展開猛烈攻勢，迫使威爾斯只能採取守勢，儘管在上半場無功而返，但比賽第50分鐘，拉許福特就在取得25碼自由球時選擇直接攻門，最終球在越過人牆後也順利破門，為英格蘭先馳得點。

相隔不到2分鐘，22歲的弗登也在門前接獲隊友傳球後，踢進個人世足賽生涯的首顆進球，第68分鐘拉許福特再度於門前起腳射門，儘管威爾斯門將有機會正面攔下，但強勁的球仍是反彈入門，幫助英格蘭最終以3：0取勝，分組賽2勝1和，以龍頭姿態晉級16強，並將遭遇A組第2名的塞內加爾。

談到自從去年6月後第一次重返先發行列，就上演梅開二度戲碼的拉許福特，英格蘭總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）說：「這對他來說是個挑戰，我在今年夏天去看了他，並進行了長時間的交談，他對於自己需要做些什麼有一些清晰的想法，你可以在他俱樂部的比賽中就發現這點，這讓我們擁有一名與歐洲球風不同的球員。」

而拉許福特更透露，這一勝對於他來說意義非凡，「我前幾天失去了一個好友，他與癌症 對抗了很長一段時間，我很高興為他做到這件事，他總是大力支持我，且是走入我人生中的一名好朋友。」