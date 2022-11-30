世足賽／英國「內戰」 英格蘭3：0大勝威爾斯

世界盃足球賽29日B組賽事中英格蘭隊以3：0擊敗威爾斯隊，成功取得16強門票後，英格蘭隊球員激動地擁抱。(路透)

世界盃足球 賽29日B組賽事的英國 「內戰」勝負一如預期，英格蘭隊以3：0擊敗威爾斯隊，成功取得16強門票；英格蘭隊獲勝的最大功臣、前鋒拉許福特(Marcus Rashford)激動地跪倒在地上，手指向天空。

英格蘭隊在整場比賽中火力全開，拿出控球率65%、18次射門、7次射正的亮眼成績，威爾斯隊則在英格蘭的威脅下，控球率只有35%、8次射門、1次射正；兩隊在球賽上半場均未能得分，但下半場開始才兩分鐘，拉許福特就連進兩球，並在68分鐘再踢進第三球，為英格蘭搶到16強晉級資格。

賽事結束後，拉許福特說：「像這樣的時刻就是我踢足球的原因，我很高興我們能進入下一輪比賽，我對我們這支球隊抱有很高的期許與抱負，我認為我們可以踢得比今天更好。」

拉許福特的職業生涯並不順遂，特別是在2020年歐洲盃敗給義大利後，更遑論自己非裔的身分使他或多或少遭遇過種族歧視的問題；曾帶領英格蘭隊在四年前的賽事擊敗俄羅斯的英格蘭隊主帥索斯蓋特(Gareth Southgate)說：「這對他而言是個挑戰，我在去年夏天去探望過他，和他聊了很多，那時就發現他已經對自己的規劃愈來愈清晰，現在的他完全脫胎換骨，不再是兩年前歐洲盃賽事上的拉許福特，這對他自己和整個球隊而言都是好事。」

英國「內戰」後，英格蘭隊積分排名B組第一，並將於12月4日首場16強賽事對上塞內加爾隊；威爾斯隊由於小組成績墊底確定淘汰出局，但這已是威爾斯睽違64年再度登上世界盃舞台。

相較於國際足總在1904年才創立，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭分別於1863年至1872年間成立各自的足總，再加上英國在足壇的地位舉足輕重，因此國際足總自1905年英國加入伊始就明令，「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國的四個足協視為獨立國足會員」，因此英國得以四隊參加奧運以外的各項國際足球賽事。