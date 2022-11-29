世足賽／球迷穿標語T衝進場 葡萄牙中場：希望他沒事

烏拉圭與葡萄牙比賽時，一名抗議者手持彩虹旗、穿著「拯救烏克蘭」T恤衝進場內。(美聯社)

卡達世界盃 足球賽昨日登場的烏拉圭與葡萄牙之戰，發生了球迷穿著「拯救烏克蘭 」並手持彩虹旗衝進場中的插曲發生，並在第一時間就被保全人員帶離球場，對於這樣的狀況，葡萄牙球員在賽後受訪時也直言，希望該名球迷能夠名平安，因為大家都理解他想傳達的訊息。

卡達世足賽今年場外爭議不斷，尤其是不曾停歇的人權問題屢屢引發關注，而在昨天葡萄牙與烏拉圭之戰的下半場就有一名球迷穿著超人服飾，前側印有「拯救烏克蘭」、後側印有「尊重伊朗 婦女」，並手持彩虹旗的球迷衝進場中。

而該名抗議者第一時間就被球場保全架離，目前仍未確定會對於他做出什麼樣的處置，卡達大會方面也強調將不會針對此事作出聲明。

對於球迷衝進場的事件，葡萄牙球員尼維斯（Ruben Neves）說：「我們都知道這屆世界盃發生了什麼，所以這種事情很正常，我們都與他們站在一起，伊朗也是，我們都看到了他的球衣，我希望這個男孩沒有發生什麼事情，因為我們和全世界都理解他的訊息。」

而今天射進兩球的費南德茲（Bruno Fernandes）則說：「老實說，我並沒有真正看清楚他試圖傳達的內容，但我們已經多次談過這一點，我們尊重人權，但不幸的是，這些都是政治問題，我們沒有太大的力量，並無法真正的改變任何事情。」