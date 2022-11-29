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世足賽／南韓輸球孫興慜哭了 迦納教練竟趁機自拍合影

聯合新聞網／即時報導
南韓一哥孫興慜賽後淚灑球場。（新華社）
南韓一哥孫興慜賽後淚灑球場。（新華社）

2022卡達世界盃，上一戰與烏拉圭戰平的南韓，今天力求小組賽首勝，對手是世界排名第61名並在首場比賽險些逼平葡萄牙的迦納，在90分鐘奮戰後，南韓以2:3敗下陣來，賽後隊長孫興慜也淚灑球場，當時迦納一名教練還拿著手機來與他自拍，這行為也被球迷認為十分不尊重人，另一位迦納教練團成員更是上前制止叫他收起手機。

過往曾在世界盃闖入四強的南韓，本屆首場比賽與烏拉圭和局，這場比賽勝負對他們晉級至關重要，因此儘管他們上半場以0:2落後，但他們依然展現韌性在下半場開始靠著曹圭成，接連的進球將比分追平，但隨後進攻又毫無建樹，防守又被迦納突破，遺憾吞下首敗。

南韓隊長孫興慜，因為11月在歐冠賽事的受傷，本屆賽事戴上面具出戰，也許是受到傷勢影響，他前兩戰的表現並不佳，沒有看到他能夠帶給對手多大威脅，因此在輸球後他也淚崩，而迦納教練也在那時去與他要自拍，惹來眾怒，不過事實上當時也有迦納教練上前，並給予他一個擁抱及鼓勵。

經過這場賽事，輸球的南韓下一場比賽將要抱著決心，挑戰拿下葡萄牙，才有晉級的可能，不過對他們較為不利的是下一戰他們的總教練本拖（Paulo Bento）將無法到場執教的，因為在比賽最後一波角球被沒收與裁判爭論被發紅牌，韓國助教柯斯塔（Sergio Costa）表示本拖沒有口出惡言，紅牌十分的不公平，另外本拖為葡萄牙人，下一戰他將無法在場上執教球隊與葡萄牙大戰。

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