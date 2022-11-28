世足賽／日本輸哥斯大黎加 E組亂陷局恐出現多隊平手

日本球員相馬勇紀（右）、門將權田修一（左）無奈地看著哥斯大黎加攻破球門。（美聯社）

擊敗德國 後充滿晉級希望的日本 ，27日遭到哥斯大黎加狠咬一口，第81分鐘時後衛清球失誤，讓哥國本屆世足賽第一次射正就進球，日本以0：1吞敗後，在E組分組賽最終戰面對強敵西班牙，要拚晉級難度更高。

日本教頭森保一的調度魔術失靈，上半場兩隊都沒進球，下半場日本雖然換了五人，射門數也從上半場的兩次提升到12次，總計三次射正，都沒能進球。

反倒是第81分鐘時，吉田麻也在自家禁區前方清球剛好踢到特黑達腳下，結果傳進禁區，富勒起腳射門，守門員權田修一勉強碰到，但球擦過指尖、旋進球門。

哥國從淘汰邊緣中又活了過來，教頭蘇亞雷斯說：「我們還有機會，還沒有絕望，現在要想的是下一場也能施加相同壓力， 讓其他人無法忽視我們。」

背負日本期望中輸球，森保一表示：「除了失球以外，其他都有按照計畫進行，只是結果不能如我們所願。」對於現場及透過電視應援的日本球迷們，「非常抱歉，但也希望第三戰的結果能夠讓國民們開心。」

老將長友佑都表示，結果當然是令人失望，但比賽還沒有結束，賽後休息室中也有人跳出來鼓舞士氣，「下一場一定要扭轉局面。」長友自己則認為，「雖然輸球，但負面情緒沒有幫助，還是要正面思考迎接下一戰。」

在日、哥同取得一勝一敗後，E組戰局更加混亂，可能出現多隊平手，對西班牙之戰將是日本能否晉級的命運之戰，森保一表示：「對上西班牙要讓對方不能踢出優勢，也要能表現出自己最好的一面，要做出調整，為了有好結果做準備。」