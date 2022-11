世界盃 小組賽今日美東時間下午2時進行西班牙與德國 的對決,四屆冠軍德國隊首戰遭日本 逆轉,如果想要保住晉級希望,這場比賽必須力求取勝。

下半場第62分鐘,莫拉塔(Alvaro Morata)終於攻破德國球門,以1:0領先。

下半場第83分鐘,菲爾克魯格(Niclas Fullkrug)為德國踢進一球,保住生機。

MORATA GIVES SPAIN THE LEAD 🇪🇸



What a finish 🔥 pic.twitter.com/41Aurdx3cG