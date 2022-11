摩洛哥今天在2022卡達世界盃足球 賽,靠著下半場獲得自由球機會,薩比里直接射門,加上阿布哈拉勒傷停補時階段進球,最終就以2比0擊退上屆季軍比利時,小組賽首勝開張。

A major moment for Morocco as they stun Belgium for its third win in FIFA World Cup history! 🇲🇦



