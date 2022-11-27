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世足賽／日本只要擊敗哥斯大黎加 連2屆晉16強近在眼前

記者藍宗標／即時報導
日本隊將出戰哥斯大黎加，只要贏球，就能確定挺進16強。（路透）
日本隊將出戰哥斯大黎加，只要贏球，就能確定挺進16強。（路透）

「藍武士」日本27日將對決哥斯大黎加，只要贏球搶下2連勝，前進16強機會很大，總教練森保一說：「希望球員團結一致，堅持比賽到最後，我們將為勝利而戰。」

日本在E組首戰2：1擊敗德國，再掀本屆賽事「亞洲旋風」，反觀哥斯大黎加0：7不敵西班牙，今天對日本之戰沒有再輸球的本錢，總教練蘇亞雷斯在不被看好的情況下，誓言「踢出不一樣的東西」，全力搶下這一勝。

世足賽開踢一周已經進行24場比賽，西班牙7：0大勝哥斯大黎加是勝負最懸殊的一戰，其次是B組英格蘭6：2擊敗伊朗，森保一對哥斯大黎加之戰完全不大意，他說：「相信他們會以完全的決心和我們比賽。」

日本、哥斯大黎加之戰結束後9個小時，改由西班牙、德國交手，日本只要贏球，加上西班牙擊敗或是踢和，日本就可連續兩屆晉級16強。

儘管對德國之戰傷了兩員大將酒井宏樹、富安健洋，對哥斯大黎加之戰可能缺席，森保一強調，這場比賽會選出最好的球員上場，根據戰況仔細調度替補球員，他說：「球隊攻守都有進步，將會專注每一場比賽，拚出最佳狀態。」

日本從1998年起連續7屆踢進世界盃，過去6屆最佳表現是2002、10、18年晉級16強。

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