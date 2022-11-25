世足賽／卡達首度進球 仍輸塞內加爾…晉級希望渺茫

塞內加爾隊主教練阿利烏·西塞（右一）在場邊指揮。 (新華社)

在伊朗 拿下亞洲球隊本屆賽事的第3勝後，地主卡達今天也在第二輪賽事登場遭遇「特蘭加雄獅」塞內加爾，儘管卡達在比賽第78分鐘由蒙塔里（Muhammad Muntari）頂進隊史在世足賽史上的首顆進球，但最終仍是不敵塞內加爾猛攻，以1：3敗下陣來苦吞2連敗。

卡達與塞內加爾在分組賽首戰都輸球後，今天如再吞敗將陷入淘汰危機，其中地主卡達如無法晉級，也將成為繼2010年的南非 後，史上第二支無法晉級淘汰賽的地主隊。

至於同樣輸不得的塞內加爾，開賽就發動猛烈攻勢，比賽第16分鐘迪亞塔（Krepin Diatta）在禁區內起腳射門遭到卡達門將巴爾沙姆（Meshaal Barsham）正面攔下，第24分鐘迪亞塔（Krepin Diatta）再度出擊，在禁區外大腳射門但卻與球門擦身，不過兇猛的進攻企圖心也帶給卡達後防相當大的壓力。

第29分鐘塞內加爾的頭錘遭到巴爾沙姆擊出禁區外，不過沙巴利（Youssouf Sabaly）隨即起腳補射，但球卻直接越過球門，而上半場巴爾沙姆的幾次出擊時機都不佳，讓卡達危機連連，第41分鐘塞內加爾傳中球，伊朗胡赫（Boualem Khoukhi）在清球時卻出現失誤，讓站在一旁的迪亞（Boulaye Dia）隨即補上一腳破門，幫助塞內加爾先馳得點，並以1：0結束上半場。

第48分鐘塞內加爾角球開出後，球門前的迪亞希奧（Famara Diedhiou）一記後頂將球送往球門左側，幫助塞內加爾取得2：0領先。

而落後的卡達儘管在第55分鐘、67分鐘各自取的一次絕佳的進攻機會，不過都遭到塞內加爾門將E・曼帝（Edouard Mendy）將球撲出界外，兩度化解失分危機。

第78分鐘卡達穆罕默德（Ismail Muhammad）傳中球，上場不到5分鐘的蒙塔里一記頭錘將球送進球門中，也是卡達隊史在世足賽的首顆進球，追到1：2。

第84分鐘塞內加爾攻勢再起B．迪安（Bamba Dieng）在禁區內接獲隊友傳球，起腳射門為塞內加爾攻進第三球，最終塞內加爾也以3：1拿下勝利，卡達則是苦吞2連敗，晉級機率微乎其微。