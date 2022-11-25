世足賽／曾帶領巴西奪金 李察里森東奧後就瞄準世足賽

巴西名將李察里森24日出賽塞爾維亞連進兩球，尤其第二球倒掛金鉤被喻為本屆世界盃目前最經典的一球。（路透）

目前效力於英超熱刺隊的巴西 名將李察里森（Richarlison），在東京奧運 （因疫情在2021年舉行）已表演過帽子戲法並助巴西國家隊奪得奧運金牌，這次在世足賽華麗登場就獨得兩球，眾所矚目。

2021年奧運，巴西對戰德國，李察里森在上半場上演了帽子戲法獨進三球，助巴西隊以4：2力克強敵，他在接受奧林匹克頻道(Olympic Channel)「世界在他們腳下」（World At Their Feet）紀錄片專訪時說，「那種感覺真的難以置信。」隨後在決賽時再助巴西以2：1擊退西班牙，為森巴軍團贏得金牌，成功衛冕。李察里森在六場比賽中射進五球，獲得最佳射手殊榮。

東京奧運對德之戰時，李察里森穿著巴西傳奇球星比利穿過的10號球衣，他說，「這三球對我來說太重要了，這是我成為職業球員後第一個帽子戲法，讓我能夠承擔起10號球衣的重擔。」他在專訪時說：「我特別開心，我是在決賽後才知道自己是最佳射手，這是我生涯第一次奪得最佳射手的榮譽。」

「就像我說的，身穿比利、内馬爾、羅納爾迪尼奧曾經穿過的巴西隊10號球衣，我感覺自己就像是一個球王。他們給我10號球衣，我也成為最佳射手，實現了人們對巴西隊10號球員的期待。」

今年卡達世界盃 ，李察里森披掛9號球衣上場，希望為巴西國家隊拿下第6座大力金盃，他說，如果國家徵召，他還準備前進2024年巴黎奧運。

現年25歲的李察里森說：「我不喜歡動嘴，我喜歡透過場外的努力完成目標，保持低調，每天和球隊一起訓練。」李察里森在卡達一出賽就證明了自己的觀點，他在這個訪問中說：「我已經學會了尊重，不去提前談論奪冠的事，我傾向在世界盃比賽中用行動說話，這樣人們就能自己看到答案。」

李察里森也談到他對內爾馬的看法，他形容內馬爾「太有趣」，是個「搞怪王」，也是自己的偶像，「他是能夠帶領我們接近對手球門的那種球員。」

李察里森說，「我們知道內馬爾是超級明星，大家都尊重他。我們在訓練中做到我們能做的，這樣他也會感覺很舒服。」