世足賽／C羅寫歷史 數據看連續5屆破門有多難

葡萄牙與迦納24日在世足賽H組小組賽下半場火力全開，葡萄牙3：2獲勝，超級巨星C羅成為史上首位在5屆世足賽都破網的球員。(新華社)

「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）24日在葡萄牙與迦納隊的比賽中罰入一粒點球，這使他成為第一位在連續五屆世界盃 足球賽上破門的球員。這個前無古人，短期內也難有後來者的紀錄，到底有多難？

作為足壇的頂級舞台，世界盃是絕大多數職業球員的夢想。能夠參加一屆世界盃已是幸事，何況五屆。在本屆世界盃上有C羅、梅西 （Lionel Messi）、歐喬亞（Guillermo Ochoa）和瓜爾達多（Andrés Guardado）「解鎖」了這一成就。

連續五屆世界盃，橫跨16年，意味著一名球員在20歲左右就要完成首次世界盃之旅，直到年近不惑之時依然能站在這個舞台上。在世界盃上年少成名的球員不在少數，但是能十幾年如一日保持良好競技狀態的就屈指可數了。

葡萄牙與迦納24日在世足賽H組小組賽下半場火力全開，葡萄牙3：2獲勝，超級巨星C羅成為史上首位在5屆世足賽都破網的球員。(新華社)

連續參加五屆世界盃？球員的自身狀態只是其中一個前提，這還意味著在世界盃前不能遇到傷病、所在球隊也要確保一張世界盃的入場券。曾經被譽為德國天才中場的代斯勒（Sebastian Deisler），連續因傷錯過了2002和2006兩屆世界盃；法國隊1994年未能參賽，使得齊達內（Zinedine Zidane）第一次參加世界盃時已經26歲；甚至被稱為「球聖」的克魯伊夫（ohan Cruyff），受到多方面因素的影響，只打過一次世界盃。

縱觀C羅的職業生涯，很少遭遇傷病、保持高度自律的他自2004年以來從未缺席過葡萄牙隊任何重大比賽；C羅所參加的三次世界盃預選賽附加賽，葡萄牙隊都能有驚無險地過關。這都為C羅在24日打破紀錄創造了先決條件。

連續參加世界盃已實屬不易，在這基礎上取得進球更是難上加難。之前提到的8人，大部分集中在對體能、爆發力要求相對不高的中後場，前鋒只有C羅和梅西兩人，而他倆也不是總能將「射門靴」帶到世界盃的賽場。

葡萄牙與迦納24日在世足賽H組小組賽下半場火力全開，葡萄牙3：2獲勝，超級巨星C羅成為史上首位在5屆世足賽都破網的球員。(新華社)

進球如拾草芥的C羅，在世界盃上的總進球數並不算太多，「只」有8粒，但好在他在每屆比賽中都能有斬獲。和C羅同步參加世界盃的梅西曾有機會與前者共享這一紀錄，但是在眾多大牌球星「集體迷失」的2010南非世界盃上，梅西顆粒無收。那屆比賽，C羅也只是在葡萄牙對陣北韓的比賽中以一個滑稽的方式打入一粒進球，但正是這粒進球，為C羅完成壯舉埋下伏筆。

身為一個「紀錄粉碎機」，自出道以來，C羅已經將無數別人難以企及的紀錄踩在腳下。卡達世界盃剛剛開始，這位從不服輸的老將還會帶來多少驚喜？