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世界盃／沒加入亞洲爆冷驚奇 南韓0：0踢和烏拉圭

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世界盃／沒加入亞洲爆冷驚奇 南韓0：0踢和烏拉圭

記者曾思儒／即時報導
南韓和烏拉圭H組碰頭，雙方0：0戰平。(美聯社)
南韓和烏拉圭H組碰頭，雙方0：0戰平。(美聯社)

卡達世界盃足球賽有破紀錄的6支亞洲球隊與會，壓軸登場的南韓隊今天面對烏拉圭，上半場雖錯失絕佳破門機會，但烏拉圭也沒能攻破球門；下半場南韓「一哥」孫興慜錯失進球機會，最終兩隊0：0踢和，各進帳1分積分。

世界排名14的烏拉圭和排名28的南韓，隊史曾經6次對決，2次在世足賽，包括1990年義大利世足賽和2010年南非世足賽的16強，兩次都是由烏拉圭奪勝，烏拉圭2010年更一路踢到第4名，上屆也打進8強。

兩軍也在2002、03和07年友誼賽交手過，全部由烏克蘭奪勝；兩隊首度碰頭則要回溯到1982年，當時兩隊2：2踢和。

今天上演相隔12年的交手，34分鐘南韓門前有絕佳機會但黃義助卻踢飛，不只自己抱頭，戴著黑色面具的孫興慜也面露失望；43分鐘換烏拉圭有進攻機會，但隊長高丁（Diego Godin）頭錘直飛球門後彈到左門柱後飛出。總計兩隊上半場合計6次射門都沒破網，0：0進入下半場。

56分鐘孫興慜被踩到右鞋，球鞋直接留在草地，所幸短暫處理後孫興慜仍留在場上，出腳的卡薩雷斯（Martin Caceres）領到黃牌。

第90分鐘，烏拉圭的攻擊再度中柱，接續孫興慜也有破網機會卻踢偏，最終兩隊就以0：0踢和。

南韓位於H組，第2戰將於28日晚上9點碰同組排名最低的迦納；烏拉圭29日凌晨3點戰葡萄牙。

南韓 義大利 足球

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