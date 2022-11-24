世足賽／黑五對決英格蘭 年輕小將拚美足球未來

美國隊隊長普利西亞(左)是全隊球員中身價最高的。(美聯社)

美國一直被視為英式足球 沙漠，但早在1930年的首屆世界盃足球賽，美國就曾派隊參加，當年更一舉拿下第三名；現在美國隊世界排名第16，本屆也是美國第11次踢進世足賽。

本來美國大部分人未必對美國足球隊有所關注，但在8個月前確定打進決賽周，加上在2026年成為世足賽主辦國之一（另外是加拿大及墨西哥 ）後，人們的目光便投進這支隊伍。而25日對英格蘭之戰，更被視為決定美國足球的未來。這是兩隊歷來第三次在世足賽對壘。

美國與英格蘭同屬B組，同組的有伊朗 及威爾斯。在較早前的賽事裡，英格蘭6︰2大勝伊朗，而美國與威爾斯1︰1賽平，換言之，美國與英格蘭的賽果，將影響能否小組出線。

眾所周知，英格蘭是支勁旅，本屆世足賽熱門球隊之一。美國隊必須全力以赴，除了爭小組出線外，也是藉此證明取得長足進步，迎接主辦下屆世足賽。

如果美國跟伊朗一樣敗在英格蘭腳下，這意味它有可能跟上屆一樣無緣16強而提早回國，與躋身世界強隊的希望絕緣；若是能與英格蘭戰平，甚至擊敗對手的話，除有望踢進16強之外，更有可能在下屆世足賽成為一支有力的競爭者。

美教頭：第一關先闖過英格蘭

美國隊總教練伯克爾特(Gregg Berhalter)聲稱，球隊首要是向前看，專注於場上和場下。他認為，美國對決英格蘭乃是考驗球隊自2018年以來有否進步。英格蘭則明確表示，它可以毫不費力地擊敗對手。

在2018年的世足賽，英格蘭是當屆第二年輕的球隊，並以驚人的成績晉級四強。美國隊在本屆世足賽也採取了同樣做法，是最年輕的隊伍，平均年齡僅25歲；四年後，大多數球員仍不到30歲，而且狀態極有可能達到顛峰。所以不少球評家指出，美國隊本屆的布局全是著眼於2026年。

伯克爾特賽前承認，美國隊希望在2026年之前建立起強大的勢頭，但一切都從現在開始，第一關就是要闖過英格蘭。

美國隊中有八名球員現時在英超聯球隊效力，隊長普利西亞(Christian Pulisic)效力切爾西(Chelsea)，是來自美國的球員中身價最高的。