世足賽／「魔笛」高射砲 格子軍團控球占優仍悶平

克羅埃西亞隊長莫德里奇上半場錯失破門機會。（美聯社）

世界盃足球 賽F組賽事，上屆亞軍克羅埃西亞23日迎戰摩洛哥，雖握有控球權優勢，但兩隊都沒能攻破球門，最終0：0握手言和。「格子軍團」靈魂人物莫德里奇（Luka Modric）坦言踢了場非常艱難的比賽，但仍相信今年的團隊能走到賽事最後。

克羅埃西亞本屆由37歲中場大將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領銜，上半場第45分鐘，「格子軍團」攻到摩洛哥大門，但弗拉西奇（Nikola Vlasic）的射門，遭摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）用腳擋下；46分鐘隊長莫德里奇在12碼左右的大好機會踢高，直接飛到球門上方，克羅埃西亞連續錯過破網機會下，上半場打完兩隊進球數都掛零。

下半場換摩洛哥先發動攻勢，但第50分鐘包法爾（Sofiane Boufal） 的勁射被克羅埃西亞球員擋下，接續馬兹拉维（Noussair Mazraoui）頭錘機會也遭克羅埃西亞門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）瓦解；馬兹拉维還在這次頭錘爭球時受傷，第60分鐘退場，且是由擔架抬出場。

第71分鐘和72分鐘，克羅埃西亞再靠自由球和角球有攻擊機會，但第一次角球爭頂沒有機會，第2球直接被摩洛哥門將博努攔截。最終裁判吹響比賽結束哨音時，兩隊都沒進球紀錄。

賽後，莫德里奇說，「這是極度艱辛的比賽，而我相信隨著賽事進行，我們會漸入佳境，我們會採取更積極的態度。」他還強調，球隊會延續上屆的好成績，「我們的目標是比在俄羅斯 的成績更好，但必須一步一步來。」