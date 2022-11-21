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世足賽／大戰前夕 梅西、C羅同框下棋 千萬粉絲朝聖

記者陳宛晶／綜合報導
卡達世界盃足球賽開踢前夕，梅西、C羅上演世紀同框，在LV廣告中合體。（取材自Instagram）
卡達世界盃足球賽開踢前夕，梅西、C羅上演世紀同框，在LV廣告中合體。（取材自Instagram）

卡達世界盃足球賽開踢前夕，梅西（Lionel Messi）、C羅納度（Cristiano Ronaldo）上演世紀同框，這對足壇當代雙驕在LV廣告中合體，引起球迷驚呼，各自IG上的貼文都已破2000萬讚。

梅西、C羅本屆都是第5度征戰世界盃，也將是他們最後一次參賽，梅西所屬的阿根廷身在C組，C羅的葡萄牙則是H組，代表至少要進入準決賽才有可能碰頭，難度其實不小，但兩人先在比賽場上出現世紀合體。

LV官方IG、推特先分享這張照片，畫面中的梅西、C羅都身著黑色上衣，在LV硬箱上下西洋棋，面對盤面沉思的模樣，帥氣逼人，附帶的留言則是「勝利是一種心態」；LV官方IG的貼文按讚數破300萬，兩位球星各自的貼文熱度更驚人。

C羅在近日時受訪時曾談到這位生涯勁敵，他稱讚對方是神奇、頂尖的存在，「我們共享了這個舞台16年，想想看，是16年耶！以定義來說，我並非他的朋友，不是那種會來你家裡作客、打電話聊天的朋友，但我們有著一段很棒的關係。」C羅表示兩人相互尊敬，彼此的伴侶也是同樣態度。

C羅納度 梅西 世界盃

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