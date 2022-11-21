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世足賽／厄瓜多開幕戰大功臣 瓦倫西亞跨屆連進5球

記者藍宗標／綜合報導
世足主辦國卡達出師不利，0比2不敵厄瓜多，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。圖為厄瓜多瓦倫西亞踢進本屆比賽第一球。（ 歐新社）
世足主辦國卡達出師不利，0比2不敵厄瓜多，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。圖為厄瓜多瓦倫西亞踢進本屆比賽第一球。（ 歐新社）

厄瓜多33歲前鋒瓦倫西亞（Enner Valencia），在世界盃足球賽開幕戰大展身手，不但成為本屆賽事首位進球的球員，而且單場攻進兩球，幫助厄瓜多2：0擊敗地主卡達，睽違8年重溫世足賽贏球滋味。

影音來源：YouTube

這場備受全球矚目的比賽，在卡達首都多哈北方40公里、可容納6萬人的巴伊特球場（Al Bayt Stadium）進行，卡達首次在世足賽亮相，歷史性首戰一路落後厄瓜多，成為史上第一支在開幕戰輸球的地主隊。

瓦倫西亞在開賽第3分鐘頭錘破網，但遭判越位、進球不算，他在第16分鐘靠12碼罰球建功，貨真價實踢進本屆世足賽第一球。

厄瓜多攻勢不斷，比賽進行到第31分鐘時，瓦倫西亞在門前接獲隊友傳球，又以頭錘攻進第二球，幫助厄瓜多在上半場取得2：0領先；兩隊下半場都未進球，卡達全場無法突破厄瓜多的防線，在自己主場爆滿觀眾面前吞敗。

厄瓜多2014年在分組賽1勝1和1敗，未能踢進16強，全隊攻進3球都靠瓦倫西亞，分別對瑞士1球、宏都拉斯2球；厄瓜多4年前未能晉級世足賽，今年重返32強名單，這位效力土耳其足球超級聯賽費內巴切隊的好手，開幕戰立下大功，球隊最近在世足賽攻進5球全被他包了。

南非是史上唯一在分組賽遭淘汰的地主國，2010年以1勝1和1敗、A組排名第3出局，但開幕戰對墨西哥1：1踢和，卡達此役改寫紀錄，接下來兩場分組賽將和世界排名更高的塞內加爾、荷蘭交手，未來情勢不太樂觀。

世足主辦國卡達今天出師不利，0比2不敵厄瓜多，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。...
世足主辦國卡達今天出師不利，0比2不敵厄瓜多，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。圖為厄瓜多瓦倫西亞踢進本屆比賽第一球。（ 歐新社）

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