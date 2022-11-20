我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

世足賽／美國明對上威爾斯 B組晉級關鍵戰

記者藍宗標／即時報導
威爾斯暌違64年重返世足賽，陣中33歲貝爾是攻擊重心。（美聯社）
威爾斯暌違64年重返世足賽，陣中33歲貝爾是攻擊重心。（美聯社）

卡達世足賽B組賽事美東時間明天（21日）上午8點開踢，上屆闖進四強的「三獅軍團」英格蘭，將在分組賽首戰對決伊朗，儘管英格蘭一度受到傷兵困擾，仍待磨合找出最佳陣容，但團隊戰力優於伊朗，一般預料搶下首勝機會很大。

英格蘭26人名單有25名效力英超聯賽，在本屆32強身價排名第一，推算至少12.6億歐元（約13.1億美元），總教練索斯蓋特四年前在俄羅斯世足賽領軍獲得殿軍，讓球隊暌違28年重返四強，去年奪下歐洲國家盃亞軍，這次世足賽將是率領國家隊最後任務。

索斯蓋特向來不迷信大牌，挑人的重點擺在能夠有效執行戰術，也讓年輕球員有更多上場時間，四年前世足賽得到回饋；但英格蘭向來有慢熱的「特性」， 今年不管走到什度程度、能否抱回等了56年的隊史第二冠，他都會向「三獅軍團」說再見。

伊朗世界排名20，在六支晉級世足賽的亞洲球隊中排名最高，但和英格蘭高居第五，仍有一段落差；尤其伊朗最近因為一名女子阿米尼違反伊斯蘭教穿著規定，遭拘捕囚禁三天後去世，引發國內民眾怒火，讓這場比賽成為焦點，伊朗球員呼籲大家把重心放在足球，心情上有些複雜。

B組美國、威爾斯之戰明天下午2點登場，兩隊世界排名差距不大，分別是16、19。

這是威爾斯繼1958年後，足足等了64年再度重返世足賽，預料對美國之戰將是五五波，成為爭取16強的關鍵戰役，效力美職洛杉磯隊的33歲老將貝爾，將是威爾斯攻擊重心。

伊朗 足球 洛杉磯

上一則

ATP年終賽決賽 約克維奇6度封王 追平費德瑞紀錄

下一則

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

延伸閱讀

世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多

世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多
世足賽／這畫面太美 梅西、C羅在LV皮箱下棋世紀同框

世足賽／這畫面太美 梅西、C羅在LV皮箱下棋世紀同框
世足賽／耗資2200億…卡達最貴世界盃 爭議也最多

世足賽／耗資2200億…卡達最貴世界盃 爭議也最多
封面故事／世足賽開踢 冠軍由你來填

封面故事／世足賽開踢 冠軍由你來填

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

世足賽／火辣大嫂團 盤點6大球星超美另一半

2022-11-15 08:18
瓦倫西亞(右)首場進兩球，助厄瓜多擊敗地主隊卡達。(美聯社)

世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多

2022-11-20 13:01
中國企業在世界盃的贊助額再創新高。萬達、蒙牛、海信、vivo四家企業為本屆世界盃贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。（美聯社）

中企首度成世界盃最大金主 超越美國

2022-11-20 11:04
四年一度的世足賽明天將在卡達的多哈開幕，這也是中東國家首度舉辦世界盃。（美聯社）

32隊64場8場館… 世足賽明開踢 全球聚焦卡達

2022-11-19 14:55

超人氣

更多 >
90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬
愛達荷大學離奇命案 2女遇害前曾連環致電神祕男

愛達荷大學離奇命案 2女遇害前曾連環致電神祕男
圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助
美軍：解放軍核潛艦部署巨浪3導彈 要打美東更容易

美軍：解放軍核潛艦部署巨浪3導彈 要打美東更容易