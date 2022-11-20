世足賽／美國明對上威爾斯 B組晉級關鍵戰

威爾斯暌違64年重返世足賽，陣中33歲貝爾是攻擊重心。（美聯社）

卡達世足賽B組賽事美東時間明天（21日）上午8點開踢，上屆闖進四強的「三獅軍團」英格蘭，將在分組賽首戰對決伊朗 ，儘管英格蘭一度受到傷兵困擾，仍待磨合找出最佳陣容，但團隊戰力優於伊朗，一般預料搶下首勝機會很大。

英格蘭26人名單有25名效力英超聯賽，在本屆32強身價排名第一，推算至少12.6億歐元（約13.1億美元），總教練索斯蓋特四年前在俄羅斯世足賽領軍獲得殿軍，讓球隊暌違28年重返四強，去年奪下歐洲國家盃亞軍，這次世足賽將是率領國家隊最後任務。

索斯蓋特向來不迷信大牌，挑人的重點擺在能夠有效執行戰術，也讓年輕球員有更多上場時間，四年前世足賽得到回饋；但英格蘭向來有慢熱的「特性」， 今年不管走到什度程度、能否抱回等了56年的隊史第二冠，他都會向「三獅軍團」說再見。

伊朗世界排名20，在六支晉級世足賽的亞洲球隊中排名最高，但和英格蘭高居第五，仍有一段落差；尤其伊朗最近因為一名女子阿米尼違反伊斯蘭教穿著規定，遭拘捕囚禁三天後去世，引發國內民眾怒火，讓這場比賽成為焦點，伊朗球員呼籲大家把重心放在足球 ，心情上有些複雜。

B組美國、威爾斯之戰明天下午2點登場，兩隊世界排名差距不大，分別是16、19。

這是威爾斯繼1958年後，足足等了64年再度重返世足賽，預料對美國之戰將是五五波，成為爭取16強的關鍵戰役，效力美職洛杉磯 隊的33歲老將貝爾，將是威爾斯攻擊重心。