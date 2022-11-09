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世足賽／本澤馬、姆巴佩領銜法國名單 36歲吉魯拚紀錄

記者劉肇育／即時報導
姆巴佩。（路透）
姆巴佩。（路透）

將在今年卡達世界盃足球賽挑戰2連霸的「高盧雄雞」法國隊，在今天公布本屆賽事球員名單，由今年拿下金球獎的本澤馬（Karim Benzema）以及上屆賽事留下4球進球紀錄的姆巴佩（Kylian Mbappe）領銜，上屆奪冠班底將有10人再度參賽。

儘管在近期陸續傷了博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）兩名要員，但今年法國隊仍被看好有挑戰衛冕的實力，而在今天也公布由總教練德尚（Didier Deschamps）領軍的球員陣容名單。

本澤馬。（路透）
本澤馬。（路透）

其中最受關注的莫過於今年剛拿下金球獎的本澤馬，儘管他日前因為肌肉疲勞缺席了皇馬在世足賽前的前後一場比賽，不過德尚強調並不擔心他的狀態，「他出賽太頻繁了，某些時刻甚至已經超標，他知道世足賽對他有多重要，不過他並不是不想代表皇馬出賽，只是沒有處在最佳狀態，他肯定會作好準備迎接22日的比賽。」

這次法國隊名單中也選入了日前膝蓋受傷的曼聯後衛瓦拉內（Raphael Varane），以及距離亨利（Thierry Henry）的國家隊進球紀錄僅差2球的吉魯（Olivier Giroud）。

吉魯。（新華社）
吉魯。（新華社）

談到今年世足賽球隊面臨的挑戰以及吉魯的再次徵召，德尚說：「我們面臨了巨大的挑戰，沒有什麼比世足賽更重要了，我和我的球員都充滿信心，儘管你無法立即改變球員的身體狀況，但我們還有一周的準備時間。至於我認為吉魯跟我們在一起，對這支法國隊來說會更好，他了解自己在這支球隊的地位。」

金球獎 足球 肌肉

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