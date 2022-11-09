世足賽／球迷放棄買房 去卡達看梅西最後一舞

梅西最後一次踢世足，有球迷放棄買房，只為省錢來看他比賽。（路透）

卡達世界盃足球 賽將於20日登場，一群阿根廷粉絲齊聚杜哈的倒數計時鐘，直呼相信梅西 （Lionel Messi）最後一次踢世足將會奪冠；還有球迷放棄買房，只為省錢來看他比賽。

路透報導，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，大學念企業管理系的39歲球迷馬特蘭格洛（Emiliano Matrangolo）不惜一切爭取前往卡達的機會，為的是替國家隊和巨星前鋒梅西加油。

馬特蘭格洛在約300名阿根廷粉前往卡達前舉行的大型烤肉活動上說：「這是4年的積蓄，每個月都為這個夢想存下一些錢，並且停止買車或買房之類的事。」

馬特蘭格洛還說：「這是夢想，是痴迷。很多人會說，快看，他花錢去卡達，而不是擁有5%的房子。我相信買房很好，但我要去世界盃。」

中央社引述法新社報導，在阿根廷隊人員抵達卡達設立基地營前夕，大批粉絲聚集在杜哈的世界盃倒數鐘旁高喊梅西的名字，並且揮舞旗幟。

為了看梅西比賽，有些粉絲甚至幾個月前就先到卡達工作賺錢。

22歲的卡亞瓦（Caillava）說：「這是梅西最後一次的世界盃，我有點難過，但相信國家隊會全力以赴，若加上一點好運氣，我們將在一個月後捧起獎盃。」

阿根廷本屆世足與墨西哥、波蘭和沙烏地阿拉伯分在C組。