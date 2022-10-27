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足球／上屆率隊拿亞軍…莫德里奇：世足後告別國家隊

體育新聞組／綜合報導
莫德里奇宣布本屆世界盃將是最後一次披克羅埃西亞國家隊戰袍。（歐新社）
莫德里奇宣布本屆世界盃將是最後一次披克羅埃西亞國家隊戰袍。（歐新社）

西甲皇馬明星中場莫德里奇（Luka Modric）日前宣布，即將到來的卡達世界盃，將是他最後一次為克羅埃西亞披上國家隊戰袍，今年37歲的他認為自己已經到了「一定的年紀」。

2018年俄羅斯世足賽，莫德里奇帶領克羅埃西亞闖入最終決賽，雖最後輸給法國，以第二名作收，但仍是克羅埃西亞國家隊最佳成績。此外，莫德里奇也拿下當屆金球獎。同年他還獲得了歐洲足聯年度最佳球員獎和國際足聯象徵最佳男子球員的金球獎，打破C羅（Cristiano Ronaldo）與梅西（Lionel Messi）壟斷10年的局面。

雖然已經37歲，但莫德里奇仍保持世界級水準，是上屆皇馬奪下歐冠的重要功臣，但下屆2026世足他已經超過40歲，根據年齡考量，他也正式預告退隊：「這是我在克羅埃西亞國家隊的最後一屆大賽。」

事實上莫德里奇一度考慮在去年歐國盃後就退出國家隊，但自認還保有熱情，也還能傳承經驗，因此決定再征戰一屆世足，他也表示，「沒有比為國家效力還棒的事，說再見是挺痛苦的」。

莫德里奇曾代表克羅埃西亞出賽152場高居隊史第一，生涯為國家隊貢獻了33顆進球，兩項數據在本屆世足可望繼續累積。

本屆卡達世足賽克羅埃西亞和比利時、加拿大、摩洛哥同屬F小組，首場小組賽將會在11月23日對決摩洛哥。

金球獎 C羅 梅西

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