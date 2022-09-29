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世足賽倒數 卡達：球迷可不打疫苗 須持陰性證明

中央社／杜哈29日綜合外電
世足球員照片躍上多哈市區建築物。卡達人臉辨識監視器無所不在，球迷即使走在街上，也一一入鏡。（Getty Images）
世足球員照片躍上多哈市區建築物。卡達人臉辨識監視器無所不在，球迷即使走在街上，也一一入鏡。（Getty Images）

波斯灣國家卡達當局今天表示，今年欲入場觀看世界杯足球賽（World Cup）的百萬多位球迷，無論是否接種過COVID-19疫苗，都必須持有陰性的病毒檢測證明才能入境。

法新社和路透社報導，2022卡達世足賽籌辦單位「建設與傳承最高委員會」（Supreme Committee for Delivery and Legacy）表示，所有6歲以上從海外前來的觀賽人士，搭機時必須出示48小時內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測（PCR）陰性結果，或在飛抵卡達前24小時內的快篩陰性結果。

為期29天的卡達世足會內賽將於11月20日登場，這將是2019年12月COVID-19疫情爆發以來，首個容許球迷入場觀賽的全球性重大體育賽事。

卡達世足賽籌備當局和國際足球總會（FIFA）表示，他們希望透過本屆世足賽來顯現全世界持續克服疫情；但他們也提醒，萬一疫情威脅再次加劇，觀賽衛生準則也將改變。

卡達衛生部另表示，觀賽球迷屆時在卡達搭乘大眾運輸工具時，必須戴上口罩；一旦驗出病毒陽性反應，「就必須依照衛生部公布的準則進行隔離」。

卡達衛生部還說，如果染疫病例大增，它可能強迫球員、裁判和隊職官員留在安全的「防疫泡泡」內，「以使賽事能安全運作和持續進行」。

疫情 檢測 足球

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