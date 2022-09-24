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跆拳道入奧 被爆靠金錢、汽車、美女賄賂

體育新聞組／綜合報導
跆拳道於2000年奧運成為正式項目，但背後卻有不為人知的一面。（路透）
跆拳道於2000年奧運成為正式項目，但背後卻有不為人知的一面。（路透）

國際體壇又爆發一大醜聞，前世界跆拳道聯盟營運及公關總監金浩(Ho Kim音譯)，在接受英國泰晤士報訪問時爆料，跆拳道之所以能夠在2000年雪梨奧運成為正式項目，主要是前會長金雲龍，用金錢、汽車及女人等手段來賄賂部分國際奧會委會，才讓這個以南韓為宗主國的運動項目，成功踢進奧運會；金浩並未公布到底花了多資金，只說是相當龐大的金額，但表示手頭握有受賄者名單，將提供做為公開調查。

現年66歲的金浩，於1994年進入世跆盟擔任主管的職務，接受當時身兼國際奧會副主席的會長金雲龍的指示，進行賄賂其他國際奧會委員的工作，以保證這些委員能投票把過去申請入奧失敗20年的跆拳道，能夠在這一年的國際奧會會議上成功送進奧運會；他在接受泰晤土報訪問時爆料，前國際奧會委員來自非洲國家馬利的委員凱塔（Lamine Keita），就對他們予取予求，有一次為了跆拳道入奧宣傳，金雲龍在送給凱塔一輛車後說，「這王八蛋還想要一輛，就再送給他。」

金浩再補充說，其他委員如果想要錢就去首爾拿，金雲龍會給他們頭等艙機票，到了飯店除了會收到現金，還有女人。

凱塔後來因參與鹽湖城申奧的賄賂醜聞而被國際奧委會除名。金雲龍則於2005年被迫辭去國際奧會副主席職務，並在南韓因貪污入獄，被控挪用南韓奧會及世跆盟數百萬美金入獄，直至2017年因病過世，死前才獲得特赦。

金浩的爆料勢必讓跆拳道能否繼續保留在奧運會上，蒙上一層陰影。

跆拳道 奧運 南韓

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