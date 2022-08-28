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羽球／連追6賽末點仍輸 戴資穎世錦賽奪銅

體育新聞組／綜合報導

台灣羽球一姊戴資穎、一哥周天成27日在世錦賽單打4強賽相繼登場，其中戴資穎面對老對手陳雨菲，儘管在決勝局一度化解對手6個賽末點，但最終仍是以21：15、14：21、18：21敗下陣來，周天成面對世界球王安賽龍，則是以15：21、17：21吞敗，兩人皆以銅牌成績作收。

戴資穎4強賽遭遇陳雨菲，上演兩人生涯第24度對決，儘管首局靠著刁鑽的球路攻破陳雨菲的防線，但接下來兩局陳雨菲拉快步調後，也讓戴資穎的失誤逐漸增加。陳雨菲在第3局20：12時取得8個賽末點後，戴資穎雖奮力化解了前6個，但最終仍是讓陳雨菲搶下冠軍賽門票，戴資穎則是以銅牌作收。

生涯首度闖進到世錦賽金牌戰的陳雨菲，對於局末遭到戴資穎的猛烈反撲，她說：「當時對手打得更有耐心，有一種放手一搏的感覺，反而我打得有點著急和保守，造成球沒辦法到位。」

至於在8強賽上演神奇逆轉秀的周天成，4強賽則是遭遇今年已經5冠在手的安賽龍，儘管對手狀況極佳，但周天成本場比賽仍是有備而來，首局就靠著不斷將球送往底線希望壓制安賽龍的進攻，不過安賽龍也很快作出調整，並以21：15先下一城。

第二局周天成改變戰術不斷在網前放小球，將安賽龍牽制在前場，並且一度取得領先，安賽龍調整後將球不斷往底線送，並逐漸拉開領先差距，最終以21：17搶下冠軍賽門票，將與泰國小將昆拉武特爭金。

戴資穎與周天成雖然無緣金牌戰，但兩人仍收穫銅牌，其中戴資穎生涯在世錦賽累積1銀、1銅，追平「羽球精靈」鄭韶婕的台灣史上最佳成績，而周天成的銅牌不僅是他個人生涯最佳，也是台灣男單的最佳成績。

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