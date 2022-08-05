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田徑／追上母親36年前腳步 女兒1萬公尺破大會紀錄摘金

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇格蘭的長跑女將麥科爾根在女子1萬公尺中以破大會紀錄30分48秒60摘金，重現母親莉茲36年前於同項目奪冠畫面。（美聯社）
蘇格蘭的長跑女將麥科爾根在女子1萬公尺中以破大會紀錄30分48秒60摘金，重現母親莉茲36年前於同項目奪冠畫面。（美聯社）

目前正於伯明罕舉行的大英國協運動會在田徑賽事出現感人一幕，蘇格蘭的長跑女將麥科爾根(Eilish McColgan)在女子1萬公尺中以破大會紀錄30分48秒60摘金，重現母親莉茲（Liz McColgan）36年前於同項目奪冠畫面，母女賽後激動相擁、喜極而泣。

31歲的麥科爾根在最終200公尺甩開肯亞強敵切普泰（Irene Chepet Cheptai），率先衝向終點線並奪下她生涯至今最重要的一座國際賽事冠軍，麥科爾根賽後激動表示，「我的家人在這裡，最後的200公尺，我無法解釋，它正在振動我的整個身體。我這輩子從來沒有像這樣衝刺過。若沒有現場觀眾和親友支持，或許我無法這樣完成。」

這是麥科爾根第4度參加該賽事，拿下金牌和打破大會紀錄讓她直呼不可思議，「你的家人知道這段旅程有多艱難。這是我第4次嘗試，我每次都獲得第六名。我真的很想拿到獎牌，尤其是金牌。我無法用言語表達，這太瘋狂了。」

麥科爾根奪金後與場邊的母親相擁。（美聯社）
麥科爾根奪金後與場邊的母親相擁。（美聯社）

麥科爾根的母親莉茲也是田徑選手，她曾在1986年和1990年的大英國協運動會上榮獲長跑1萬公尺的金牌，看到女兒能和在同比賽項目名留青史，莉茲感到相當驕傲，在比賽結束後給了麥科爾根一個溫暖的擁抱。

「作為一個母親、甚至是教練，見證女兒獲勝的心情是難以言喻的，再加上我曾經獲得相同的冠軍，我一直知道她有能力贏得比賽，這真是太棒了，努力了這麼久，我真的非常替她感到高興。」

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